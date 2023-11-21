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В МИД Катара рассказали о визите делегации стран ЛАГ и ОИС в Россию - РИА Новости, 21.11.2023
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14:03 21.11.2023 (обновлено: 14:31 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/vizit-1910807648.html
В МИД Катара рассказали о визите делегации стран ЛАГ и ОИС в Россию
В МИД Катара рассказали о визите делегации стран ЛАГ и ОИС в Россию - РИА Новости, 21.11.2023
В МИД Катара рассказали о визите делегации стран ЛАГ и ОИС в Россию
Делегация от контактной группы из семи арабских и мусульманских стран во время визита в Россию во вторник сосредоточит внимание только на ситуации вокруг... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:03
2023-11-21T14:31
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
лаг
катар
саудовская аравия
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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Делегация от контактной группы из семи арабских и мусульманских стран во время визита в Россию во вторник сосредоточит внимание только на ситуации вокруг палестинского сектора Газа, другие темы не будут затрагиваться, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Переговоры в России будут сосредоточены только на теме, связанной с ситуацией в секторе Газа. Господин премьер и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани не сможет отправиться в Россию в составе группы, он находится в Дохе в связи с арабскими делами, но, дай Бог, во время следующих визитов он будет присутствовать", - отметил аль-Ансари, отвечая на вопрос о возможности обсуждения украинской темы во время визита делегации.По его словам, возглавит группу глав МИД арабских и исламских стран во время визита в Россию министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан."По моей информации, поездка в Россию контактной группы продлится только один день", - добавил аль-Ансари.На саммите лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде 10 дней назад главы МИД семи ведущих стран, включая Египет, Палестину, Турцию, Саудовскую Аравию и Нигерию, были выбраны в состав специальной контактной группы, чтобы усилить давление на международное сообщество для прекращения войны в палестинском секторе Газа.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, лаг, катар, саудовская аравия
Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ЛАГ, Катар, Саудовская Аравия
В МИД Катара рассказали о визите делегации стран ЛАГ и ОИС в Россию

МИД Катара: делегация стран ЛАГ и ОИС обсудит в России только ситуацию в Газе

© Фото : Мария Захарова/TelegramВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС. 21 ноября 2023
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС. 21 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС. 21 ноября 2023
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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Делегация от контактной группы из семи арабских и мусульманских стран во время визита в Россию во вторник сосредоточит внимание только на ситуации вокруг палестинского сектора Газа, другие темы не будут затрагиваться, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
«
"Переговоры в России будут сосредоточены только на теме, связанной с ситуацией в секторе Газа. Господин премьер и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани не сможет отправиться в Россию в составе группы, он находится в Дохе в связи с арабскими делами, но, дай Бог, во время следующих визитов он будет присутствовать", - отметил аль-Ансари, отвечая на вопрос о возможности обсуждения украинской темы во время визита делегации.
По его словам, возглавит группу глав МИД арабских и исламских стран во время визита в Россию министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
"По моей информации, поездка в Россию контактной группы продлится только один день", - добавил аль-Ансари.
На саммите лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде 10 дней назад главы МИД семи ведущих стран, включая Египет, Палестину, Турцию, Саудовскую Аравию и Нигерию, были выбраны в состав специальной контактной группы, чтобы усилить давление на международное сообщество для прекращения войны в палестинском секторе Газа.
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РоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛАГКатарСаудовская Аравия
 
 
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