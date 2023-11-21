В МИД Катара рассказали о визите делегации стран ЛАГ и ОИС в Россию
МИД Катара: делегация стран ЛАГ и ОИС обсудит в России только ситуацию в Газе
© Фото : Мария Захарова/TelegramВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС. 21 ноября 2023
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС. 21 ноября 2023
ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Делегация от контактной группы из семи арабских и мусульманских стран во время визита в Россию во вторник сосредоточит внимание только на ситуации вокруг палестинского сектора Газа, другие темы не будут затрагиваться, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
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"Переговоры в России будут сосредоточены только на теме, связанной с ситуацией в секторе Газа. Господин премьер и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани не сможет отправиться в Россию в составе группы, он находится в Дохе в связи с арабскими делами, но, дай Бог, во время следующих визитов он будет присутствовать", - отметил аль-Ансари, отвечая на вопрос о возможности обсуждения украинской темы во время визита делегации.
По его словам, возглавит группу глав МИД арабских и исламских стран во время визита в Россию министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
"По моей информации, поездка в Россию контактной группы продлится только один день", - добавил аль-Ансари.
На саммите лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде 10 дней назад главы МИД семи ведущих стран, включая Египет, Палестину, Турцию, Саудовскую Аравию и Нигерию, были выбраны в состав специальной контактной группы, чтобы усилить давление на международное сообщество для прекращения войны в палестинском секторе Газа.