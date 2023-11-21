https://ria.ru/20231121/veduschiy-1910870416.html

Назван ведущий премии "Золотой Граммофон"

Назван ведущий премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 21.11.2023

Назван ведущий премии "Золотой Граммофон"

Ведущими музыкальной премии "Золотой "Граммофон" станут три артиста, один из которых — поп-король Филипп Киркоров, сообщили организаторы. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:24

2023-11-21T17:24

2023-11-21T17:44

шоубиз

филипп киркоров

митя фомин

дмитрий хрусталев

крокус сити холл

премия "золотой граммофон"

русское радио (радиостанция)

"русская медиагруппа"

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ведущими музыкальной премии "Золотой "Граммофон" станут три артиста, один из которых — поп-король Филипп Киркоров, сообщили организаторы."У меня в коллекции уже 23 "Золотых Граммофона". Мне есть, что спеть, и что сказать – и именно поэтому я принял приглашение стать ведущим церемонии. У меня прекрасные соведущие. И я приготовил много сюрпризов для зрителей", — заинтриговал Киркоров.Его коллегами по сцене станут комик, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев и ведущий утреннего шоу "Русские Перцы" на "Русском Радио" Антон Юрьев.Имена ведущих объявили на пресс-бранче, где перед гостями выступили сам поп-король, Наталья Подольская, Хабиб, Митя Фомин, Filatov&Karas и Seville."Мы все в предвкушении. … "Золотой Граммофон" – это лучшие песни, лучшие артисты. В преддверии Нового года это маркер единения всей страны", – отметил Митя Фомин.Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле". Телеверсию события покажут на Первом канале в новогодние праздники.

https://ria.ru/20231117/grammofon-1909879334.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, митя фомин, дмитрий хрусталев, крокус сити холл, премия "золотой граммофон", русское радио (радиостанция), "русская медиагруппа"