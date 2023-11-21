Назван ведущий премии "Золотой Граммофон"
Филипп Киркоров станет соведущим музыкальной премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Филипп Киркоров назван ведущим музыкальной премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Филипп Киркоров назван ведущим музыкальной премии "Золотой Граммофон"
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ведущими музыкальной премии "Золотой "Граммофон" станут три артиста, один из которых — поп-король Филипп Киркоров, сообщили организаторы.
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"У меня в коллекции уже 23 "Золотых Граммофона". Мне есть, что спеть, и что сказать – и именно поэтому я принял приглашение стать ведущим церемонии. У меня прекрасные соведущие. И я приготовил много сюрпризов для зрителей", — заинтриговал Киркоров.
Его коллегами по сцене станут комик, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев и ведущий утреннего шоу "Русские Перцы" на "Русском Радио" Антон Юрьев.
Имена ведущих объявили на пресс-бранче, где перед гостями выступили сам поп-король, Наталья Подольская, Хабиб, Митя Фомин, Filatov&Karas и Seville.
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Хабиб на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Хабиб на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Seville на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Seville на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Митя Фомин на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Митя Фомин на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Наталья Подольская на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Наталья Подольская на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Filatov&Karas на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Filatov&Karas на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
5 из 5
Хабиб на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
1 из 5
Seville на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
2 из 5
Митя Фомин на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
3 из 5
Наталья Подольская на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
4 из 5
Filatov&Karas на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
5 из 5
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"Мы все в предвкушении. … "Золотой Граммофон" – это лучшие песни, лучшие артисты. В преддверии Нового года это маркер единения всей страны", – отметил Митя Фомин.
Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле". Телеверсию события покажут на Первом канале в новогодние праздники.