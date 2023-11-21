Рейтинг@Mail.ru
Назван ведущий премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:24 21.11.2023 (обновлено: 17:44 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/veduschiy-1910870416.html
Назван ведущий премии "Золотой Граммофон"
Назван ведущий премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 21.11.2023
Назван ведущий премии "Золотой Граммофон"
Ведущими музыкальной премии "Золотой "Граммофон" станут три артиста, один из которых — поп-король Филипп Киркоров, сообщили организаторы. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:24
2023-11-21T17:44
шоубиз
филипп киркоров
митя фомин
дмитрий хрусталев
крокус сити холл
премия "золотой граммофон"
русское радио (радиостанция)
"русская медиагруппа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910862551_0:277:2049:1429_1920x0_80_0_0_028d8489d4436eccc1a5a67450c1ac77.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ведущими музыкальной премии "Золотой "Граммофон" станут три артиста, один из которых — поп-король Филипп Киркоров, сообщили организаторы.&quot;У меня в коллекции уже 23 &quot;Золотых Граммофона&quot;. Мне есть, что спеть, и что сказать – и именно поэтому я принял приглашение стать ведущим церемонии. У меня прекрасные соведущие. И я приготовил много сюрпризов для зрителей&quot;, — заинтриговал Киркоров.Его коллегами по сцене станут комик, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев и ведущий утреннего шоу "Русские Перцы" на "Русском Радио" Антон Юрьев.Имена ведущих объявили на пресс-бранче, где перед гостями выступили сам поп-король, Наталья Подольская, Хабиб, Митя Фомин, Filatov&amp;Karas и Seville."Мы все в предвкушении. … "Золотой Граммофон" – это лучшие песни, лучшие артисты. В преддверии Нового года это маркер единения всей страны", – отметил Митя Фомин.Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле". Телеверсию события покажут на Первом канале в новогодние праздники.
https://ria.ru/20231117/grammofon-1909879334.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910862551_0:85:2049:1621_1920x0_80_0_0_5b23d5ab7ed10047c8ebb3a269ba05aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, митя фомин, дмитрий хрусталев, крокус сити холл, премия "золотой граммофон", русское радио (радиостанция), "русская медиагруппа"
Шоубиз, Филипп Киркоров, Митя Фомин, Дмитрий Хрусталев, Крокус Сити Холл, Премия "Золотой Граммофон", Русское радио (радиостанция), "Русская медиагруппа"
Назван ведущий премии "Золотой Граммофон"

Филипп Киркоров станет соведущим музыкальной премии "Золотой Граммофон"

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Филипп Киркоров назван ведущим музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Филипп Киркоров назван ведущим музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Филипп Киркоров назван ведущим музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ведущими музыкальной премии "Золотой "Граммофон" станут три артиста, один из которых — поп-король Филипп Киркоров, сообщили организаторы.
«

"У меня в коллекции уже 23 "Золотых Граммофона". Мне есть, что спеть, и что сказать – и именно поэтому я принял приглашение стать ведущим церемонии. У меня прекрасные соведущие. И я приготовил много сюрпризов для зрителей", — заинтриговал Киркоров.

Его коллегами по сцене станут комик, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев и ведущий утреннего шоу "Русские Перцы" на "Русском Радио" Антон Юрьев.
Имена ведущих объявили на пресс-бранче, где перед гостями выступили сам поп-король, Наталья Подольская, Хабиб, Митя Фомин, Filatov&Karas и Seville.
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Хабиб на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Хабиб на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии Золотой Граммофон
Хабиб на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
1 из 5
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Seville на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Seville на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии Золотой Граммофон
Seville на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
2 из 5
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Митя Фомин на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Митя Фомин на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии Золотой Граммофон
Митя Фомин на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
3 из 5
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Наталья Подольская на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Наталья Подольская на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии Золотой Граммофон
Наталья Подольская на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
4 из 5
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Filatov&Karas на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
Filatov&Karas на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии Золотой Граммофон
Filatov&Karas на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
5 из 5
Хабиб на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
1 из 5
Seville на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
2 из 5
Митя Фомин на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
3 из 5
Наталья Подольская на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
4 из 5
Filatov&Karas на пресс-бранче по случаю объявления ведущих премии "Золотой Граммофон"
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
5 из 5
«
"Мы все в предвкушении. … "Золотой Граммофон" – это лучшие песни, лучшие артисты. В преддверии Нового года это маркер единения всей страны", – отметил Митя Фомин.
Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле". Телеверсию события покажут на Первом канале в новогодние праздники.
Музыкальная премия Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ
17 ноября, 05:54
 
ШоубизФилипп КиркоровМитя ФоминДмитрий ХрусталевКрокус Сити ХоллПремия "Золотой Граммофон"Русское радио (радиостанция)"Русская медиагруппа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала