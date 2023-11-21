СМИ: подростка из Мариуполя при содействии Ватикана отправили на Украину
Avvenire: подростка из Мариуполя передали на Украину при посредничестве Ватикана
Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
РИМ, 21 ноя - РИА Новости. Передача на Украину подростка Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, состоялась при посредничестве посланника папы Римского Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи, сообщила в понедельник газета католическая Avvenire.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, Ермохина передали в Минске сестре с Украины. Она выразила надежду, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении российских детей и взрослых со своими родными в России.
По сообщению итальянского издания, ситуацией с подростком помимо украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца занимался Святой престол, который, как заявил апостольский нунций на Украине монсеньор Висвальдас Кульбокас, сообщил о Ермохине "российским властям по результатам миссии Дзуппи", летом посетившего Москву и Киев.
"На данный момент благодаря работе различных организаций на Украину возвращено около 500 несовершеннолетних. Возвращение Богдана домой было воспринято на Украине как знак конкретной надежды, пока продолжается работа по возвращению еще десятков детей", - говорится в статье. Издание приводит заявление ватиканского посла в Киеве, который заявил, что российские власти пригласили в аэропорт для присутствия на вылете Ермохина апостольского нунция в Москве. По словам Кульбокаса, это показывает, что "российские власти также отвели Святому престолу определенную роль в репатриации мальчика".
Как сообщила в этой связи газета la Stampa, передача Ермохина на Украину говорит о том, что "между Киевом и Москвой существует "механизм" по репатриации несовершеннолетних украинцев, "инициированный благодаря благим пожеланиям Дзуппи". "Этот механизм, о котором до сих пор стороны никогда публично не говорили, начинает давать результаты", - говорится в сообщении издания.