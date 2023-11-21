https://ria.ru/20231121/vatikan-1910705111.html

СМИ: подростка из Мариуполя при содействии Ватикана отправили на Украину

СМИ: подростка из Мариуполя при содействии Ватикана отправили на Украину - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: подростка из Мариуполя при содействии Ватикана отправили на Украину

Передача на Украину подростка Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, состоялась при посредничестве посланника папы Римского Франциска по Украине кардинала... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:56

2023-11-21T01:56

2023-11-21T01:56

россия

украина

в мире

москва

маттео дзуппи

франциск (хорхе марио бергольо)

татьяна москалькова

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РИМ, 21 ноя - РИА Новости. Передача на Украину подростка Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, состоялась при посредничестве посланника папы Римского Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи, сообщила в понедельник газета католическая Avvenire. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, Ермохина передали в Минске сестре с Украины. Она выразила надежду, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении российских детей и взрослых со своими родными в России. По сообщению итальянского издания, ситуацией с подростком помимо украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца занимался Святой престол, который, как заявил апостольский нунций на Украине монсеньор Висвальдас Кульбокас, сообщил о Ермохине "российским властям по результатам миссии Дзуппи", летом посетившего Москву и Киев. Визиты папского посланника в Россию и на Украину, а после в США и Китай, "позволили настоять на необходимости разработки механизма возвращения украинских детей", пишет Avvenire. "На данный момент благодаря работе различных организаций на Украину возвращено около 500 несовершеннолетних. Возвращение Богдана домой было воспринято на Украине как знак конкретной надежды, пока продолжается работа по возвращению еще десятков детей", - говорится в статье. Издание приводит заявление ватиканского посла в Киеве, который заявил, что российские власти пригласили в аэропорт для присутствия на вылете Ермохина апостольского нунция в Москве. По словам Кульбокаса, это показывает, что "российские власти также отвели Святому престолу определенную роль в репатриации мальчика". Как сообщила в этой связи газета la Stampa, передача Ермохина на Украину говорит о том, что "между Киевом и Москвой существует "механизм" по репатриации несовершеннолетних украинцев, "инициированный благодаря благим пожеланиям Дзуппи". "Этот механизм, о котором до сих пор стороны никогда публично не говорили, начинает давать результаты", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20231018/moskalkova-1903564070.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html

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россия, украина, в мире, москва, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), татьяна москалькова