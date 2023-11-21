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ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине - РИА Новости, 21.11.2023
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09:03 21.11.2023 (обновлено: 09:04 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/usa-1910726800.html
ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине
ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине - РИА Новости, 21.11.2023
ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине
По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали при стрельбе в американском городе Биверкрик в штате Огайо, сообщает телеканал WHIO-TV. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:03
2023-11-21T09:04
в мире
огайо
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали при стрельбе в американском городе Биверкрик в штате Огайо, сообщает телеканал WHIO-TV. Отмечается, что стрельба произошла в магазине Walmart. "По меньшей мере 1 погиб, 3 получили ранения в результате стрельбы в Биверкрике в Walmart", - говорится в сообщении телеканала. Не уточняется, что послужило причиной происшествия.
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в мире, огайо, walmart, сша
В мире, Огайо, Walmart, США
ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине

WHIO-TV: один человек погиб, трое ранены при стрельбе в магазине Walmart в Огайо

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали при стрельбе в американском городе Биверкрик в штате Огайо, сообщает телеканал WHIO-TV.
Отмечается, что стрельба произошла в магазине Walmart.
"По меньшей мере 1 погиб, 3 получили ранения в результате стрельбы в Биверкрике в Walmart", - говорится в сообщении телеканала.
Не уточняется, что послужило причиной происшествия.
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В миреОгайоWalmartСША
 
 
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