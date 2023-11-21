https://ria.ru/20231121/usa-1910726800.html

ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине

ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине - РИА Новости, 21.11.2023

ТВ: в США один человек погиб из-за стрельбы в магазине

По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали при стрельбе в американском городе Биверкрик в штате Огайо, сообщает телеканал WHIO-TV. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:03

2023-11-21T09:03

2023-11-21T09:04

в мире

огайо

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали при стрельбе в американском городе Биверкрик в штате Огайо, сообщает телеканал WHIO-TV. Отмечается, что стрельба произошла в магазине Walmart. "По меньшей мере 1 погиб, 3 получили ранения в результате стрельбы в Биверкрике в Walmart", - говорится в сообщении телеканала. Не уточняется, что послужило причиной происшествия.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html

огайо

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Ольга Фомченкова

в мире, огайо, walmart, сша