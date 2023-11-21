"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США
Джонсон: российские войска, разбивая ВСУ, фактически уничтожают НАТО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия ослабляет Североатлантический альянс, планомерно уничтожая ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Российские войска <…> превращают украинскую армию в пыль, в процессе происходит уничтожение НАТО", — отметил он.
По мнению эксперта, время на стороне Владимира Путина, поэтому нет никакой спешки со стороны Москвы.
Джонсон также обратил внимание, что поставки американских систем ПВО Украине не помогли, а отправить новую партию Соединенные Штаты уже не могут себе позволить.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.
В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.