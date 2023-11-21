https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897814.html

"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США

"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США - РИА Новости, 21.11.2023

"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США

Россия ослабляет Североатлантический альянс, планомерно уничтожая ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:53

2023-11-21T18:53

2023-11-21T19:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир путин

алексей данилов

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия ослабляет Североатлантический альянс, планомерно уничтожая ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Российские войска <…> превращают украинскую армию в пыль, в процессе происходит уничтожение НАТО", — отметил он.По мнению эксперта, время на стороне Владимира Путина, поэтому нет никакой спешки со стороны Москвы. Джонсон также обратил внимание, что поставки американских систем ПВО Украине не помогли, а отправить новую партию Соединенные Штаты уже не могут себе позволить.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910884850.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, владимир путин, алексей данилов, нато, центральное разведывательное управление (цру)