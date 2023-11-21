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"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 21.11.2023 (обновлено: 19:54 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897814.html
"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США
"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США - РИА Новости, 21.11.2023
"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США
Россия ослабляет Североатлантический альянс, планомерно уничтожая ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:53
2023-11-21T19:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
алексей данилов
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия ослабляет Североатлантический альянс, планомерно уничтожая ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Российские войска &lt;…&gt; превращают украинскую армию в пыль, в процессе происходит уничтожение НАТО", — отметил он.По мнению эксперта, время на стороне Владимира Путина, поэтому нет никакой спешки со стороны Москвы. Джонсон также обратил внимание, что поставки американских систем ПВО Украине не помогли, а отправить новую партию Соединенные Штаты уже не могут себе позволить.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910884850.html
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украина, россия, киев, владимир путин, алексей данилов, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Алексей Данилов, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США

Джонсон: российские войска, разбивая ВСУ, фактически уничтожают НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия ослабляет Североатлантический альянс, планомерно уничтожая ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Российские войска <…> превращают украинскую армию в пыль, в процессе происходит уничтожение НАТО", — отметил он.
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По мнению эксперта, время на стороне Владимира Путина, поэтому нет никакой спешки со стороны Москвы.
Джонсон также обратил внимание, что поставки американских систем ПВО Украине не помогли, а отправить новую партию Соединенные Штаты уже не могут себе позволить.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.
В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинАлексей ДаниловНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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