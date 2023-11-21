https://ria.ru/20231121/ukraina-1910878940.html
В Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ
В Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023
В Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил во вторник, что решение об отставке командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:38
2023-11-21T17:38
2023-11-21T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
александр тарнавский
сергей наев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил во вторник, что решение об отставке командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева пока что не принято. На прошлой неделе издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве сообщало, что Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками. Кандидатами на увольнение, по данным издания, стали командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. "Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал Умеров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос отставки Наева и Тарнавского. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 13 ноября заявил, что офис Владимира Зеленского "делает свой ход" в отношении военного блока страны, по его данным, в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих украинской армии.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721934.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_99d28b424f7c9ec4de8cc2af94b0582d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рустем умеров, александр тарнавский, сергей наев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Александр Тарнавский, Сергей Наев, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ
Министр обороны Украины пока не принял решения об отставке Наева и Тарнавского