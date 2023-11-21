https://ria.ru/20231121/ukraina-1910878940.html

В Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ

В Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023

В Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил во вторник, что решение об отставке командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:38

2023-11-21T17:38

2023-11-21T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

рустем умеров

александр тарнавский

сергей наев

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил во вторник, что решение об отставке командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева пока что не принято. На прошлой неделе издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве сообщало, что Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками. Кандидатами на увольнение, по данным издания, стали командующий медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. "Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал Умеров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос отставки Наева и Тарнавского. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 13 ноября заявил, что офис Владимира Зеленского "делает свой ход" в отношении военного блока страны, по его данным, в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих украинской армии.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721934.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, рустем умеров, александр тарнавский, сергей наев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр