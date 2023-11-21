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Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910835291.html
Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине
Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине - РИА Новости, 21.11.2023
Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине
Гражданская война на Украине началась с евромайдана, он привел к трагическим последствиям для самой страны, а также для региональной и международной... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:26
2023-11-21T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
алексей парамонов
евромайдан
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Гражданская война на Украине началась с евромайдана, он привел к трагическим последствиям для самой страны, а также для региональной и международной стабильности, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Де-факто гражданская война на Украине началась именно 21 ноября 2013 года. Ее горячая фаза – чуть позже, в феврале 2014 года, с создания так называемого "евромайдана", когда произошел кровавый государственный переворот, который привел к трагическим последствиям для самой Украины, а также для региональной и международной стабильности", - сообщил он в интервью итальянскому информационному агентству Nova. По словам Парамонова, массовые беспорядки в Киеве в тот период прикрывались лозунгами борьбы за европейские ценности, что лишь подчеркивает роль Запада в разогреве ситуации. Он подчеркнул, что США и Великобритания бесцеремонно вмешались во внутренние дела Украины, поддержав ее антиправительственные силы. "Вашингтон всегда считал Украину инструментом для нанесения России стратегического поражения, сразу после окончания Второй мировой войны начал пестовать скрывавшихся в США украинских нацистов-коллаборационистов. Западными кураторами уже давно была поставлена цель разорвать объединяющее Россию и Украину единое историческое, экономическое и духовное пространство, разобщить по сути единый народ. Любые попытки преподнести нынешний кризис как двусторонний конфликт между Россией и Украиной лицемерны и не соответствуют действительности. Скорее, это следствие самонадеянной высокомерной и агрессивной политики США и НАТО в отношении России и ее ближайших соседей", - заявил российский посол. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Представители ряда западных государств, в том числе ЕС и США, выступали на майдане и призывали протестующих украинцев к борьбе за "европейский вызов". Российский МИД оценивал данные выступления как призыв к усугублению противостояния и вмешательство во внутренние дела Украины.
https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910716622.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
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в мире, украина, россия, алексей парамонов, евромайдан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Парамонов, Евромайдан
Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине

Посол Парамонов: гражданская война на Украине началась с Евромайдана

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Архивное фото
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Гражданская война на Украине началась с евромайдана, он привел к трагическим последствиям для самой страны, а также для региональной и международной стабильности, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
"Де-факто гражданская война на Украине началась именно 21 ноября 2013 года. Ее горячая фаза – чуть позже, в феврале 2014 года, с создания так называемого "евромайдана", когда произошел кровавый государственный переворот, который привел к трагическим последствиям для самой Украины, а также для региональной и международной стабильности", - сообщил он в интервью итальянскому информационному агентству Nova.
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По словам Парамонова, массовые беспорядки в Киеве в тот период прикрывались лозунгами борьбы за европейские ценности, что лишь подчеркивает роль Запада в разогреве ситуации. Он подчеркнул, что США и Великобритания бесцеремонно вмешались во внутренние дела Украины, поддержав ее антиправительственные силы.
"Вашингтон всегда считал Украину инструментом для нанесения России стратегического поражения, сразу после окончания Второй мировой войны начал пестовать скрывавшихся в США украинских нацистов-коллаборационистов. Западными кураторами уже давно была поставлена цель разорвать объединяющее Россию и Украину единое историческое, экономическое и духовное пространство, разобщить по сути единый народ. Любые попытки преподнести нынешний кризис как двусторонний конфликт между Россией и Украиной лицемерны и не соответствуют действительности. Скорее, это следствие самонадеянной высокомерной и агрессивной политики США и НАТО в отношении России и ее ближайших соседей", - заявил российский посол.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Представители ряда западных государств, в том числе ЕС и США, выступали на майдане и призывали протестующих украинцев к борьбе за "европейский вызов". Российский МИД оценивал данные выступления как призыв к усугублению противостояния и вмешательство во внутренние дела Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлексей ПарамоновЕвромайдан
 
 
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