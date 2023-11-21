https://ria.ru/20231121/ukraina-1910835291.html

Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине

Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине - РИА Новости, 21.11.2023

Посол России в Риме рассказал, с чего началась гражданская война на Украине

Гражданская война на Украине началась с евромайдана, он привел к трагическим последствиям для самой страны, а также для региональной и международной... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:26

2023-11-21T15:26

2023-11-21T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

алексей парамонов

евромайдан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155633/93/1556339331_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_c02663b42a407b5c6c1daee6608cc685.jpg

РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Гражданская война на Украине началась с евромайдана, он привел к трагическим последствиям для самой страны, а также для региональной и международной стабильности, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Де-факто гражданская война на Украине началась именно 21 ноября 2013 года. Ее горячая фаза – чуть позже, в феврале 2014 года, с создания так называемого "евромайдана", когда произошел кровавый государственный переворот, который привел к трагическим последствиям для самой Украины, а также для региональной и международной стабильности", - сообщил он в интервью итальянскому информационному агентству Nova. По словам Парамонова, массовые беспорядки в Киеве в тот период прикрывались лозунгами борьбы за европейские ценности, что лишь подчеркивает роль Запада в разогреве ситуации. Он подчеркнул, что США и Великобритания бесцеремонно вмешались во внутренние дела Украины, поддержав ее антиправительственные силы. "Вашингтон всегда считал Украину инструментом для нанесения России стратегического поражения, сразу после окончания Второй мировой войны начал пестовать скрывавшихся в США украинских нацистов-коллаборационистов. Западными кураторами уже давно была поставлена цель разорвать объединяющее Россию и Украину единое историческое, экономическое и духовное пространство, разобщить по сути единый народ. Любые попытки преподнести нынешний кризис как двусторонний конфликт между Россией и Украиной лицемерны и не соответствуют действительности. Скорее, это следствие самонадеянной высокомерной и агрессивной политики США и НАТО в отношении России и ее ближайших соседей", - заявил российский посол. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Представители ряда западных государств, в том числе ЕС и США, выступали на майдане и призывали протестующих украинцев к борьбе за "европейский вызов". Российский МИД оценивал данные выступления как призыв к усугублению противостояния и вмешательство во внутренние дела Украины.

https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910716622.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, алексей парамонов, евромайдан