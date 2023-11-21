https://ria.ru/20231121/ukraina-1910779439.html
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине - РИА Новости, 21.11.2023
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине
Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:54
2023-11-21T12:54
2023-11-21T12:54
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты Украине. В последние дни в ряде СМИ появилась информация о том, что Армения намерена поставлять ракеты Украине. "Соответствующее управление министерства обороны отслеживает публикации в прессе, относящиеся к (оборонной - ред.) сфере, и комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности. Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Торосяна.
https://ria.ru/20231120/bezopasnost-1910642372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, армения, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Армения, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине
Минобороны Армении сообщило, что не планирует поставлять Украине ракеты
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты Украине.
В последние дни в ряде СМИ появилась информация о том, что Армения намерена поставлять ракеты Украине.
"Соответствующее управление министерства обороны отслеживает публикации в прессе, относящиеся к (оборонной - ред.) сфере, и комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности. Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Торосяна.
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