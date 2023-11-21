https://ria.ru/20231121/ukraina-1910779439.html

В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине

В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине - РИА Новости, 21.11.2023

В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине

Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:54

2023-11-21T12:54

2023-11-21T12:54

специальная военная операция на украине

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты Украине. В последние дни в ряде СМИ появилась информация о том, что Армения намерена поставлять ракеты Украине. "Соответствующее управление министерства обороны отслеживает публикации в прессе, относящиеся к (оборонной - ред.) сфере, и комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности. Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Торосяна.

https://ria.ru/20231120/bezopasnost-1910642372.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, армения, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр