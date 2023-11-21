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В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910779439.html
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине - РИА Новости, 21.11.2023
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине
Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:54
2023-11-21T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
армения
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты Украине. В последние дни в ряде СМИ появилась информация о том, что Армения намерена поставлять ракеты Украине. "Соответствующее управление министерства обороны отслеживает публикации в прессе, относящиеся к (оборонной - ред.) сфере, и комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности. Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Торосяна.
https://ria.ru/20231120/bezopasnost-1910642372.html
украина
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в мире, украина, армения, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Армения, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ереване опровергли сообщения о планируемых поставках ракет Украине

Минобороны Армении сообщило, что не планирует поставлять Украине ракеты

CC BY-SA 4.0 / KarenWunderkind / Комплекс "Точка-У" Вооруженных сил Армении
Комплекс Точка-У Вооруженных сил Армении - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
CC BY-SA 4.0 / KarenWunderkind /
Комплекс "Точка-У" Вооруженных сил Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян опроверг во вторник распространенную рядом СМИ информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты Украине.
В последние дни в ряде СМИ появилась информация о том, что Армения намерена поставлять ракеты Украине.
"Соответствующее управление министерства обороны отслеживает публикации в прессе, относящиеся к (оборонной - ред.) сфере, и комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности. Эта информация не соответствует действительности, и мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", - цитирует госагентство "Арменпресс" слова Торосяна.
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