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Зеленский назвал дату начала "Майдана-3" - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 21.11.2023 (обновлено: 12:12 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910755595.html
Зеленский назвал дату начала "Майдана-3"
Зеленский назвал дату начала "Майдана-3" - РИА Новости, 21.11.2023
Зеленский назвал дату начала "Майдана-3"
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения некоей операции "Майдан-3" против него к концу 2023 года. Об этом заявил в интервью британскому таблоиду РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:20
2023-11-21T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
россия
валерий залужный
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения некоей операции "Майдан-3" против него к концу 2023 года. Об этом заявил в интервью британскому таблоиду The Sun. "Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента", — утверждает он. Зеленский заявил, что детали плана якобы меняются и необязательно, что конечной целью станет его физическое устранение. Кроме того, он снова выступил против выборов на Украине в 2024 году, назвав их незаконными в условиях военного положения. Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины опасается нового Майдана, в подготовке которого он голословно обвинил Россию. В частности, об этом написал Bloomberg.В свою очередь запред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что само название "Майдан-3 означает признание Киевом того, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления Зеленского попыткой вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джо Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины.Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.Также ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910730115.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Валерий Залужный
Зеленский назвал дату начала "Майдана-3"

Зеленский: Россия спланировала операцию "Майдан-3" на Украине на конец 2023 года

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения некоей операции "Майдан-3" против него к концу 2023 года. Об этом заявил в интервью британскому таблоиду The Sun.

"Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента", — утверждает он.
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Зеленский заявил, что детали плана якобы меняются и необязательно, что конечной целью станет его физическое устранение.

Кроме того, он снова выступил против выборов на Украине в 2024 году, назвав их незаконными в условиях военного положения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины опасается нового Майдана, в подготовке которого он голословно обвинил Россию. В частности, об этом написал Bloomberg.
В свою очередь запред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что само название "Майдан-3 означает признание Киевом того, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами.
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления Зеленского попыткой вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джо Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины.

Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.
Также ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВалерий Залужный
 
 
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