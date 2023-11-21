https://ria.ru/20231121/ukraina-1910755595.html

Зеленский назвал дату начала "Майдана-3"

Зеленский назвал дату начала "Майдана-3" - РИА Новости, 21.11.2023

Зеленский назвал дату начала "Майдана-3"

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения некоей операции "Майдан-3" против него к концу 2023 года. Об этом заявил в интервью британскому таблоиду РИА Новости, 21.11.2023

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения некоей операции "Майдан-3" против него к концу 2023 года. Об этом заявил в интервью британскому таблоиду The Sun. "Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента", — утверждает он. Зеленский заявил, что детали плана якобы меняются и необязательно, что конечной целью станет его физическое устранение. Кроме того, он снова выступил против выборов на Украине в 2024 году, назвав их незаконными в условиях военного положения. Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины опасается нового Майдана, в подготовке которого он голословно обвинил Россию. В частности, об этом написал Bloomberg.В свою очередь запред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что само название "Майдан-3 означает признание Киевом того, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления Зеленского попыткой вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джо Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины.Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.Также ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910730115.html

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, валерий залужный