Зеленский назвал дату начала "Майдана-3"
Зеленский: Россия спланировала операцию "Майдан-3" на Украине на конец 2023 года
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения некоей операции "Майдан-3" против него к концу 2023 года. Об этом заявил в интервью британскому таблоиду The Sun.
"Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента", — утверждает он.
"Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента", — утверждает он.
Зеленский заявил, что детали плана якобы меняются и необязательно, что конечной целью станет его физическое устранение.
Кроме того, он снова выступил против выборов на Украине в 2024 году, назвав их незаконными в условиях военного положения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины опасается нового Майдана, в подготовке которого он голословно обвинил Россию. В частности, об этом написал Bloomberg.
Кроме того, он снова выступил против выборов на Украине в 2024 году, назвав их незаконными в условиях военного положения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины опасается нового Майдана, в подготовке которого он голословно обвинил Россию. В частности, об этом написал Bloomberg.
В свою очередь запред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что само название "Майдан-3 означает признание Киевом того, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления Зеленского попыткой вернуть к себе внимание, после того, как президент США Джо Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины.
Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.
Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.
Также ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.