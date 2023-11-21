https://ria.ru/20231121/ukraina-1910730115.html

Боятся больше всего. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Боятся больше всего. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 21.11.2023

Боятся больше всего. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:28

2023-11-21T09:28

2023-11-21T13:02

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ВСУ и Запад боятся полной остановки контрнаступления, пишет австрийская газета Der Standard."Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны", — говорится в публикации. По словам автора, контрнаступление провалилось, и теперь Украине нужно убеждать Запад в необходимости дальнейшей помощи. "Настоящего перелома, который означал бы решающие перемены и надежду на освобождение занятых территорий, ВСУ добиться не удалось. Это еще одна причина, по которой киевскому руководству в очередной раз приходится идти по тонкому льду пиара: с одной стороны, необходимо убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, которую так дорого перевооружили, все еще способна достичь своих целей. В то же время Киев должен подчеркнуть, насколько жизненно важны сейчас поставки", — заключает издание. Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721934.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, киев