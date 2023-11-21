https://ria.ru/20231121/ukraina-1910722495.html

Володин предупредил о возможности нового Майдана

Володин предупредил о возможности нового Майдана - РИА Новости, 21.11.2023

Володин предупредил о возможности нового Майдана

Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, отменяет выборы на Украине, тем самым приближая неизбежность нового Майдана, заявил... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:33

2023-11-21T08:33

2023-11-21T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вячеслав володин

владимир зеленский

евромайдан

"евромайдан" в киеве

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, отменяет выборы на Украине, тем самым приближая неизбежность нового Майдана, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал Володин.В 10-летнюю годовщину Майдана Володин отметил, что те события, ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев. "За время правления преступного киевского режима: Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий... Экономика Украины разрушена… Традиционные, истинные для украинцев ценности растоптаны", - заявил спикер Госдумы. По его словам, красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа. "Марионеточный киевский режим завёл страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - добавил Володин.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, евромайдан, "евромайдан" в киеве