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Володин предупредил о возможности нового Майдана - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910722495.html
Володин предупредил о возможности нового Майдана
Володин предупредил о возможности нового Майдана - РИА Новости, 21.11.2023
Володин предупредил о возможности нового Майдана
Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, отменяет выборы на Украине, тем самым приближая неизбежность нового Майдана, заявил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:33
2023-11-21T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вячеслав володин
владимир зеленский
евромайдан
"евромайдан" в киеве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, отменяет выборы на Украине, тем самым приближая неизбежность нового Майдана, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал Володин.В 10-летнюю годовщину Майдана Володин отметил, что те события, ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев. "За время правления преступного киевского режима: Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий... Экономика Украины разрушена… Традиционные, истинные для украинцев ценности растоптаны", - заявил спикер Госдумы. По его словам, красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа. "Марионеточный киевский режим завёл страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - добавил Володин.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html
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в мире, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, евромайдан, "евромайдан" в киеве
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Евромайдан, "Евромайдан" в Киеве
Володин предупредил о возможности нового Майдана

Володин: Зеленский из страха отменяет выборы, приближая новый Майдан

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБаррикада на Майдане. Декабрь 2013 года
Баррикада на Майдане. Декабрь 2013 года - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Баррикада на Майдане. Декабрь 2013 года. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за личную власть, отменяет выборы на Украине, тем самым приближая неизбежность нового Майдана, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал Володин.
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В 10-летнюю годовщину Майдана Володин отметил, что те события, ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев.
"За время правления преступного киевского режима: Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий... Экономика Украины разрушена… Традиционные, истинные для украинцев ценности растоптаны", - заявил спикер Госдумы.
По его словам, красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа. "Марионеточный киевский режим завёл страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - добавил Володин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийЕвромайдан"Евромайдан" в Киеве
 
 
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