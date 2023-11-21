https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721627.html
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть - РИА Новости, 21.11.2023
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть
Поставки американских артиллерийских снарядов Украине сократились на треть после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил телеканал ABC со... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:24
2023-11-21T08:24
2023-11-21T09:47
специальная военная операция на украине
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в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Поставки американских артиллерийских снарядов Украине сократились на треть после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника."Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", — передает телеканал.По словам собеседника ABC, запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют "около 60-70 процентов от общих поставок" Киеву.Как подчеркнул источник, американские чиновники уверяли Киев, что передача вооружений Израилю не повлияет на обязательства США перед Украиной, "но это повлияло".При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял в октябре, что США в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии.Россия неоднократно указывала, что поставки Украине вооружений и боеприпасов странами Запада только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть
ABC: в Киеве заявили о сокращении на 30% поставок снарядов США после 7 октября