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ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 21.11.2023 (обновлено: 09:47 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721627.html
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть - РИА Новости, 21.11.2023
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть
Поставки американских артиллерийских снарядов Украине сократились на треть после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил телеканал ABC со... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:24
2023-11-21T09:47
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Поставки американских артиллерийских снарядов Украине сократились на треть после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника."Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", — передает телеканал.По словам собеседника ABC, запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют "около 60-70 процентов от общих поставок" Киеву.Как подчеркнул источник, американские чиновники уверяли Киев, что передача вооружений Израилю не повлияет на обязательства США перед Украиной, "но это повлияло".При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял в октябре, что США в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии.Россия неоднократно указывала, что поставки Украине вооружений и боеприпасов странами Запада только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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сша, украина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ТВ: в Киеве заявили о сокращении поставок американских снарядов на треть

ABC: в Киеве заявили о сокращении на 30% поставок снарядов США после 7 октября

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Поставки американских артиллерийских снарядов Украине сократились на треть после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились "более чем на 30 процентов" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа", — передает телеканал.
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По словам собеседника ABC, запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов составляют "около 60-70 процентов от общих поставок" Киеву.
Как подчеркнул источник, американские чиновники уверяли Киев, что передача вооружений Израилю не повлияет на обязательства США перед Украиной, "но это повлияло".
При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что сокращение поставок боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".
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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял в октябре, что США в состоянии продолжать удовлетворять потребности Израиля и Украины в оружии.
Россия неоднократно указывала, что поставки Украине вооружений и боеприпасов странами Запада только затягивают конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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