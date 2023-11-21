https://ria.ru/20231121/ukraina-1910714845.html

Азаров объяснил отсутствие мер против посольства США во время Евромайдана

Азаров объяснил отсутствие мер против посольства США во время Евромайдана - РИА Новости, 21.11.2023

Азаров объяснил отсутствие мер против посольства США во время Евромайдана

Власти Украины не могли ограничить деятельность посольства США в Киеве в ходе протестов 2013 года из-за обязательств и непростого финансового положения, кроме... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:41

2023-11-21T06:41

2023-11-21T06:41

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Украины не могли ограничить деятельность посольства США в Киеве в ходе протестов 2013 года из-за обязательств и непростого финансового положения, кроме того, власти страны не верили, что ситуация может перерасти в государственный переворот, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Представители ряда западных государств, в том числе ЕС и США, выступали на майдане и призывали протестующих украинцев к борьбе за "европейский вызов". Российский МИД оценивал данные выступления как призыв к усугублению противостояния и вмешательство во внутренние дела Украины. "Никаких мер (по ограничению деятельности посольства США - ред.) не было предпринято в силу того, что у нас были определенные соглашения. Как мы могли ограничить американское посольство? Это надо было разорвать дипломатические отношения, объявить их персонами нон-грата и так далее. Но у нас и финансовое положение было непростое в стране. Мы были завязаны на различные соглашения и с МВФ, и так далее. Вообще никто не верил в государственный переворот, потому что у нас было достаточно сил воспрепятствовать этому госперевороту", - рассказал Азаров. Бывший премьер отметил, что власти Украины во время консультаций с послами западных государств предоставляли отчеты и справки, демонстрировали фото- и видеоматериалы о провокациях на майдане. Кроме того, по словам Азарова, дипломатическим представителям сообщалось, что происходящее на улицах Киева свидетельствует о подготовке государственного переворота, но они отказались "унять своих подопечных". В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. В 2015 году в интервью авторам фильма "Крым. Путь на Родину" президент России Владимир Путин назвал американцев "реальными кукловодами" Майдана.

https://ria.ru/20231121/azarov-1910711935.html

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украина, сша, киев, в мире, николай азаров (политик), виктор янукович, петр порошенко, евросоюз, мвф, верховная рада украины