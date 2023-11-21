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"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине - РИА Новости, 21.11.2023
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03:43 21.11.2023 (обновлено: 08:55 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910709073.html
"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине
"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине - РИА Новости, 21.11.2023
"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине
США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине, говорится в заявлении посла России в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T03:43
2023-11-21T08:55
анатолий антонов
ллойд остин
сергей лавров
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россия
украина
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине, говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.&quot;Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими &quot;благодетелями&quot;. Положение на фронте и в украинской власти — на грани полного коллапса&quot;, — сказал дипломат.Он обратил внимание на то, что "смертоносный подарок анонсирован в канун десятилетия Евромайдана". Таким образом авторы и идеологи антироссийской кампании, по мнению посла, дают понять украинцам, что те все еще "в игре". При этом гибель тысяч людей от этого оружия в расчет не берется. Для американского ВПК, отметил глава дипмиссии, важно только получение прибыли от украинского проекта."Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно. Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство — продление агонии обанкротившегося киевского режима", — подчеркнул Антонов.Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.В американской администрации при этом признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за того, что практически израсходованы согласованные конгрессом средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231120/finansirovanie-1910623565.html
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910344732.html
сша
россия
украина
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анатолий антонов, ллойд остин, сергей лавров, сша, россия, украина, нато, пентагон
Анатолий Антонов, Ллойд Остин, Сергей Лавров, США, Россия, Украина, НАТО, Пентагон
"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине

Посол РФ Антонов назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной пилюлей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине, говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
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"Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями". Положение на фронте и в украинской власти — на грани полного коллапса", — сказал дипломат.

Он обратил внимание на то, что "смертоносный подарок анонсирован в канун десятилетия Евромайдана". Таким образом авторы и идеологи антироссийской кампании, по мнению посла, дают понять украинцам, что те все еще "в игре". При этом гибель тысяч людей от этого оружия в расчет не берется. Для американского ВПК, отметил глава дипмиссии, важно только получение прибыли от украинского проекта.
"Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно. Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство — продление агонии обанкротившегося киевского режима", — подчеркнул Антонов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В сенате США объяснили, почему страна не сможет финансировать Украину
Вчера, 17:04
Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.
В американской администрации при этом признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за того, что практически израсходованы согласованные конгрессом средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Экс-посол Украины в США предупредил о "наихудшем сценарии" помощи от Запада
19 ноября, 02:22
 
Анатолий АнтоновЛлойд ОстинСергей ЛавровСШАРоссияУкраинаНАТОПентагон
 
 
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