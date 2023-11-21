https://ria.ru/20231121/ukraina-1910709073.html

"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине

"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине - РИА Новости, 21.11.2023

"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине

США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине, говорится в заявлении посла России в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:43

2023-11-21T03:43

2023-11-21T08:55

анатолий антонов

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США рассматривают новый пакет военной помощи Киеву как "успокоительную пилюлю" находящейся на грани коллапса Украине, говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова."Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями". Положение на фронте и в украинской власти — на грани полного коллапса", — сказал дипломат.Он обратил внимание на то, что "смертоносный подарок анонсирован в канун десятилетия Евромайдана". Таким образом авторы и идеологи антироссийской кампании, по мнению посла, дают понять украинцам, что те все еще "в игре". При этом гибель тысяч людей от этого оружия в расчет не берется. Для американского ВПК, отметил глава дипмиссии, важно только получение прибыли от украинского проекта."Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно. Любые поставки западных вооружений в постсоветское государство — продление агонии обанкротившегося киевского режима", — подчеркнул Антонов.Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.В американской администрации при этом признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за того, что практически израсходованы согласованные конгрессом средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231120/finansirovanie-1910623565.html

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910344732.html

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анатолий антонов, ллойд остин, сергей лавров, сша, россия, украина, нато, пентагон