https://ria.ru/20231121/ukraina-1910708338.html

В Волынской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Волынской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023

В Волынской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы слышны в Волынской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:13

2023-11-21T03:13

2023-11-21T03:13

волынская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Волынской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Волынская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении. В Волынской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231120/kherson-1910515904.html

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волынская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире