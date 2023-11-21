https://ria.ru/20231121/ukraina-1910708338.html
В Волынской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Волынской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
В Волынской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Волынской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T03:13
2023-11-21T03:13
2023-11-21T03:13
волынская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Волынской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Волынская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении. В Волынской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231120/kherson-1910515904.html
волынская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волынская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Волынская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Волынской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Волынской области Украины прогремели взрывы