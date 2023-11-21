https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

Одной ногой в пропасти. Что получила Украина вместо приглашения в Евросоюз

Одной ногой в пропасти. Что получила Украина вместо приглашения в Евросоюз - РИА Новости, 21.11.2023

Одной ногой в пропасти. Что получила Украина вместо приглашения в Евросоюз

Отказ Виктора Януковича подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом 21 ноября 2013-го вызвал массовые протесты в центре Киева, переросшие через несколько... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:03

украина

киев

виктор янукович

евросоюз

еврокомиссия

политика

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Отказ Виктора Януковича подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом 21 ноября 2013-го вызвал массовые протесты в центре Киева, переросшие через несколько месяцев в беспорядки и завершившиеся государственным переворотом. В результате Украина полностью изменилась. О событиях десятилетней давности и о том, как они привели к нынешней ситуации, — в материале РИА Новости.У европейского порогаПо данным украинского Нацбанка, с 2021-го число бедных в стране выросло вдвое. Сегодня каждый четвертый вынужден экономить на еде.Население держится за счет государственных выплат. Но ресурсов уже нет. "Я вам скажу откровенно — без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным", — сообщил Зеленский.В Брюсселе 14-15 декабря проведут переговоры о вступлении Украины в ЕС. Потребуется консенсус. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила: все зависит от реформ, проводимых Киевом.Украина на распутьеЭти переговоры состоятся спустя ровно десять лет с начала так называемого Евромайдана. Украина стремилась в ЕС с 1990-х. В правление Виктора Ющенко процесс ускорился — и заметно охладели отношения с Россией. Политика жесткой украинизации грубо нарушала права русских и русскоязычных. Усиливался национализм. В 2010-м официально реабилитировали УПА*, Степану Бандере присвоили звание Героя Украины.Мировой кризис 2008-го ухудшил социально-экономическое положение. Ющенко проиграл очередные выборы давнему сопернику Виктору Януковичу. Тот не отказался от сближения с Европой, однако и разрывать связи с Москвой не собирался.Он пытался лавировать между Западом и Россией. Для Киева Москва была не только поставщиком газа, но и крупнейшим инвестором. А на российский рынок ввозилось 42% всей технологической и 60% готовой украинской продукции. Однако углублять интеграцию в рамках Таможенного союза киевские власти не спешили, надеясь добиться наиболее выгодных условий.Бесперспективный договорК 2012 году европейские чиновники подготовили текст соглашения об ассоциации Украины. Документ должны были подписать на саммите в Вильнюсе в ноябре 2013-го. О вступлении в Евросоюз речи не шло — даже в перспективе. Предусматривались лишь укрепление сотрудничества и поддержка Брюсселем киевских реформ в сторону демократизации, верховенства права и ликвидации коррупции.Обещали инвестиции. Для европейских производителей открывался новый рынок. Протекционизм Киеву запретили. Это затрагивало интересы украинских элит. Национальная продукция не выдержала бы конкуренции, а управление экономикой фактически переходило от государства западным структурам. Против ассоциации выступила Федерация промышленников Украины. Шансов на многовекторную политику уже не оставалось."Нужно четко сказать, что нельзя одновременно быть членом Таможенного союза и иметь углубленную зону свободной торговли с Европейским союзом. Это невозможно", — сказал на брифинге после саммита Украина — ЕС в Брюсселе в феврале 2013-го Жозе Баррозу, тогда возглавлявший ЕК.На заседании министров иностранных дел ЕС 18 ноября заявили: Киев не выполнил всех требований, однако путь к евроинтеграции остается открытым. Окончательное решение отложили до саммита в Вильнюсе 28-29 ноября.Начало концаВ Киеве тем временем сильно обеспокоились прогнозируемыми убытками. И 21 ноября правительство отложило подписание соглашения, приостановив переговоры об ассоциации до тех пор, пока не урегулируют вопрос с компенсациями. В постановлении отмечалось, что это сделали также "ради укрепления отношений с Россией и странами СНГ". В то же время Янукович подтвердил: Украина продолжит евроинтеграцию. Однако некоторые увидели в произошедшем окончательный отказ от ЕС."Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", — написал в соцсети журналист Мустафа Найем. Около 22:00 в центре Киева собрались студенты, журналисты, оппозиционные активисты с флагами Украины и ЕС. По разным оценкам — до двух тысяч человек. Как отмечал тогдашний премьер Азаров, первый день Евромайдана восприняли как стихийный протест. Только позднее поняли — это был продуманный шаг против власти.Киевский административный суд запретил палатки в центре города. Однако уже 22 ноября возник палаточный городок, комендантом которого стал оппозиционный депутат Андрей Парубий. Протест объявили бессрочным. С каждым днем на Крещатике было все больше людей. Начались стычки с милицией.Лидеры оппозиции Арсений Яценюк ("Батькивщина"), Виталий Кличко (УДАР), Олег Тягнибок ("Свобода"*) потребовали отставки Азарова. Януковичу давали шанс остаться, если тот все-таки подпишет ассоциацию. От Рады ждали ратификацию, иначе — роспуск. Брюссель не скрывал готовность заключить договор с новым украинским руководством в случае отказа предшественников. "Нам сказали: если вы не подпишете соглашение, то это сделает другая власть", — вспоминал Азаров.Неизбежные последствияТак и случилось в марте 2014-го. Но страна была к этому не готова. Несли убытки и разорялись ведущие промышленные предприятия. ВВП сократился на 10,7%. За три последующих года экспорт упал в четыре раза. В 2019-м Украина заняла шестое место в рейтинге "самых несчастных экономик" по версии Bloomberg. Значительно вырос внешний и внутренний долг. И это только часть платы за евроинтеграцию."Нужно четко разделять организаторов и участников Евромайдана. Подавляющее большинство рядовых активистов хотели перемен к лучшему. Но и тех, кто приехал помахать флагами за деньги, тоже было достаточно. Непосредственные организаторы протеста надеялись на волне беспорядков пройти во власть. Люди, которые стояли за ними, стремились обрести полный контроль над Украиной, чтобы использовать ее как орудие против России", — сказал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Вместе с тем, по его словам, судьба Украины была предрешена еще в начале нулевых, когда к власти пришел Ющенко. В период так называемой оранжевой революции националисты создали отряды ультраправых боевиков, обеспечили себе международную поддержку. "Евромайдан стал лишь одним из эпизодов по приведению страны в нужное Западу состояние", — подчеркивает Мирошник."Сегодня Украина одной ногой в пропасти, — считает политолог Александр Дудчак. — Колоссальные потери в экономике. С 2014-го население сократилось примерно на 20 миллионов человек, то есть в два раза. Целые отрасли утрачены".При этом с 2013 года Киев ни на шаг не приблизился к ЕС. До сих пор ничего не решили. В 2020-м Брюссель принял правила, по которым кандидатам не дают гарантий. Процесс можно приостановить, прекратить и запустить заново. Европерспективы по-прежнему очень туманные.* Организации, признанные экстремистскими и запрещенные в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, киев, виктор янукович, евросоюз, еврокомиссия, политика