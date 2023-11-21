https://ria.ru/20231121/udmurtiya-1910922625.html

Историю Удмуртии расскажут на концерте в день региона на форуме "Россия"

Историю Удмуртии расскажут на концерте в день региона на форуме "Россия" - РИА Новости, 21.11.2023

Историю Удмуртии расскажут на концерте в день региона на форуме "Россия"

Удмуртские артисты на концерте в день региона на выставке-форуме "Россия" расскажут об истории республики, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:17

2023-11-21T21:17

2023-11-21T21:17

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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УФА, 21 ноя - РИА Новости. Удмуртские артисты на концерте в день региона на выставке-форуме "Россия" расскажут об истории республики, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. По данным пресс-службы, в рамках Дня Удмуртской Республики 5 декабря на главной сцене международной выставки-форума "Россия" пройдет концерт "Мы из Удмуртии". В основу двухчасовой программы лег рассказ о республике - о ее прошлом, настоящем и будущем. "Это будет настоящий концерт-презентация, где мы расскажем и покажем гостям ВДНХ нашу любимую Удмуртию. Получится душевный, теплый, яркий, эмоциональный и где-то даже помпезный рассказ об истории Удмуртии, ее людях и достижениях. Это будет и попытка взглянуть в будущее региона. Сценарий этого концерта – уникальный. И я могу с уверенностью сказать, что многие номера известных удмуртских исполнителей и коллективов будут представлены на сцене впервые", – приводятся слова главного режиссера и идеолога концерта Павла Поздеева. Концерт будет поделен на несколько смысловых блоков. Блок "Гордость" презентуют такие известные коллективы, как удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай", фольклорный коллектив участниц конкурса "Евровидения" "Бабушки из Бураново", государственный академический ансамбль песни и танца УР "Италмас". Исполнители в музыкальной форме расскажут о традициях и обычаях удмуртского народа, а также об особенностях фольклора и мифологии. Планируется установить рекорд по массовому исполнению популярного удмуртского народного танца "Тыпыртон", пояснили в пресс-службе. "В этом же блоке воспитанники Удмуртского кадетского корпуса из Воткинска расскажут о всемирно известном оружейном конструкторе Михаиле Тимофеевиче Калашникове. И это будет некий музыкальный диалог с великим оружейником. На концерте прозвучит песня "Галина", написанная на стихи известного удмуртского поэта Владимира Тяптина. Она посвящена прославленной лыжнице и легенде мирового спорта Галине Алексеевне Кулаковой. Кстати, песню впервые исполнили в 2022 году на стадионе "Динамо" в Ижевске во время празднования 80-летнего юбилея спортсменки", - говорится в сообщении. Великий композитор Петр Ильич Чайковский предстанет перед зрителями в необычном формате: в современном электронном варианте и весьма экспериментальном на музыкальном национальном удмуртском инструменте крезь. Также будет показан небольшой отрывок из кукольного спектакля "Детство Чайковского", где маленький Петя споет про своего кота. Блок "Уверенность" расскажет о развитии промышленности и сельского хозяйства в современной Удмуртии. Мощь предприятий региона зрители и гости Москвы увидят и оценят во время музыкально-промышленной экскурсии по предприятиям республики, добавили в пресс-службе. "Конечно, мы расскажем и про людей села. И это будет своего рода сельскохозяйственный мюзикл. Мы будем воспевать доярок, фермеров и комбайнеров. И будем показывать их видеообращения во время концерта", – подчеркнул Поздеев. Удмуртские власти сообщают, что отдельный блок концерта будет посвящен туризму. Через песни и танцы музыканты расскажут о красоте удмуртского края, о проводимых региональных праздниках и фестивалях. Блок "Надежда" покажет, какой будет Удмуртия. Здесь выступят современные удмуртские артисты – вокалистка музыкального проекта Ladi Sveti Свети Ручкина, чья композиция на удмуртском языке "Ekty" (Танцуй) вошла в раздел новых релизов на Яндекс.Музыка. Свое видение современной музыки представит и выпускник Казанской консерватории Павел Александров, который поет на удмуртском языке в стиле фолк-фьюжн под псевдонимом Shoner Paul. "Свои номера покажут и юные воспитанники известных на всю Россию и ближнее зарубежье коллективов: студии современного танца "Dance Victory", театра танца "Розовый слон" и др. Всего в концерте примут участие более 100 исполнителей – певцов, музыкантов и танцоров. Гостей ждут 5 декабря с 19.00 до 21.00 мск на главной сцене ВДНХ. Выставка-форум "Россия" организована по поручению президента России Владимира Путина и продлится до 12 апреля", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

https://ria.ru/20231121/prosvetitelskie_proekty-1910911259.html

https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html

https://ria.ru/20231119/vystavka-1910427374.html

https://ria.ru/20231120/vystavka-1910522874.html

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выставка-форум "россия", россия, воткинск, ижевск