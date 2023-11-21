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МИД: ВСУ ежедневно наносят до 300 ударов по гражданской инфраструктуре
МИД: ВСУ ежедневно наносят до 300 ударов по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 21.11.2023
МИД: ВСУ ежедневно наносят до 300 ударов по гражданской инфраструктуре
Украинские войска ежедневно наносят до 300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, заявил посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:26
2023-11-21T12:26
2023-11-21T12:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
родион мирошник
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска ежедневно наносят до 300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям Киева Родион Мирошник на брифинге. "Число ударов по гражданским объектам на нашей территории, наносимое ВСУ, достигает 200-300 в сутки", — сказал представитель ведомства.По его словам, число "пострадавших мирных жителей достигает 60-70, а иногда и 100 человек" в неделю.Как заявил в октябре постпред России при ООН Василий Небензя, только на территории ДНР с мая 2014 по сентябрь 2023 года погибли свыше девяти тысяч жителей, ранены более 13 тысяч.При этом, по оценке Москвы, за восемь лет разрушено и повреждено не менее 50 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231121/donbass-1910750604.html
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вооруженные силы украины, родион мирошник, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Россия
МИД: ВСУ ежедневно наносят до 300 ударов по гражданской инфраструктуре
МИД: ВСУ ежедневно наносят до 300 ударов по гражданской инфраструктуре России