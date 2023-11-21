https://ria.ru/20231121/udar-1910931488.html

СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек

СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек

Не менее десяти человек погибли, свыше 20 пострадали после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по квартире жилого дома в южной части сектора Газа, передает... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T22:21

2023-11-21T22:21

2023-11-21T23:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

палестина

ссср

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905423813_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_39686c7b77f8782c77a17db281ecdefb.jpg

ТУНИС, 21 ноя — РИА Новости. Не менее десяти человек погибли, свыше 20 пострадали после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по квартире жилого дома в южной части сектора Газа, передает телеканал "Аль-Акса"."К этой минуте десять погибших и 22 раненых доставлены в больницу "Насер". По их квартире, расположенной в жилом доме квартала Хамад в Хан-Юнисе, был нанесен удар (израильской армией. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Накануне, по данным палестинского агентства новостей WAFA, как минимум 12 человек погибли и десятки получили ранения при артиллерийском обстреле ЦАХАЛ школы, принадлежащей БАПОР. Здание учреждения расположено в северной части анклава, сейчас там укрываются от атак около двух тысяч человек.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231121/peregovory-1910794579.html

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

израиль

восточный иерусалим

палестина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, палестина, ссср, оон