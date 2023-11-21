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СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 21.11.2023
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22:21 21.11.2023 (обновлено: 23:23 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/udar-1910931488.html
СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек
СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек
Не менее десяти человек погибли, свыше 20 пострадали после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по квартире жилого дома в южной части сектора Газа, передает... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:21
2023-11-21T23:23
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
палестина
ссср
оон
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ТУНИС, 21 ноя — РИА Новости. Не менее десяти человек погибли, свыше 20 пострадали после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по квартире жилого дома в южной части сектора Газа, передает телеканал "Аль-Акса"."К этой минуте десять погибших и 22 раненых доставлены в больницу "Насер". По их квартире, расположенной в жилом доме квартала Хамад в Хан-Юнисе, был нанесен удар (израильской армией. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Накануне, по данным палестинского агентства новостей WAFA, как минимум 12 человек погибли и десятки получили ранения при артиллерийском обстреле ЦАХАЛ школы, принадлежащей БАПОР. Здание учреждения расположено в северной части анклава, сейчас там укрываются от атак около двух тысяч человек.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231121/peregovory-1910794579.html
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израиль
восточный иерусалим
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, палестина, ссср, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Палестина, СССР, ООН
СМИ: при израильском ударе по дому в Газе погибли не менее десяти человек

Аль-Акса: не менее 10 человек погибли при ударе Израиля по жилому дому в Газе

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис. 26.10.2023
Последствия удара по городу Хан-Юнис. 26.10.2023 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. 26.10.2023
Читать ria.ru в
ТУНИС, 21 ноя — РИА Новости. Не менее десяти человек погибли, свыше 20 пострадали после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по квартире жилого дома в южной части сектора Газа, передает телеканал "Аль-Акса".
"К этой минуте десять погибших и 22 раненых доставлены в больницу "Насер". По их квартире, расположенной в жилом доме квартала Хамад в Хан-Юнисе, был нанесен удар (израильской армией. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
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Вчера, 13:25
Накануне, по данным палестинского агентства новостей WAFA, как минимум 12 человек погибли и десятки получили ранения при артиллерийском обстреле ЦАХАЛ школы, принадлежащей БАПОР. Здание учреждения расположено в северной части анклава, сейчас там укрываются от атак около двух тысяч человек.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильВосточный ИерусалимХАМАСПалестинаСССРООН
 
 
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