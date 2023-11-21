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В Бенгальском заливе начались совместные учения России и Индии

В Бенгальском заливе начались совместные учения России и Индии - РИА Новости, 21.11.2023

В Бенгальском заливе начались совместные учения России и Индии

Российские и индийские военные моряки проводят совместное учение в Бенгальском заливе, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:54

2023-11-21T11:54

2023-11-21T11:54

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские и индийские военные моряки проводят совместное учение в Бенгальском заливе, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями военно-морских сил (ВМС) Республики Индия", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения продлятся до 22 ноября, их цель - всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В ходе учения моряки двух стран осуществляют совместное маневрирование в составе различных строёв, проводят тренировки по противовоздушной обороне и связи. На практике планируется отработать пополнение запасов на ходу, совестное применение палубных вертолётов", - уточнили в отделе. С индийской стороны в учении принимают участие эсминец "Ранвиджай", корвет "Килтан", а также самолёты и вертолёты. Накануне отряд кораблей ТОФ завершил мероприятия по плану делового захода в порт Вишакхапатнам.

https://ria.ru/20231116/odkb-1909792285.html

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в мире, россия, вишакхапатнам, индия, тихоокеанский флот вмф россии