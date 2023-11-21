https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910939965.html

В Ростовской области застрелили мужчину

В Ростовской области застрелили мужчину - РИА Новости, 21.11.2023

В Ростовской области застрелили мужчину

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, предположительно, известного предпринимателя из города Белая Калитва в Ростовской области,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T23:42

2023-11-21T23:42

2023-11-21T23:42

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

белая калитва

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, предположительно, известного предпринимателя из города Белая Калитва в Ростовской области, сообщили журналистам во вторник вечером в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Белой Калитве", - говорится в сообщении. Ранее в ряде Telegram-каналов, в частности "112", появились сообщения, сопровождавшие видеоролик, о том, что возле спорткомплекса в городе Белая Калитва в Ростовской области застрелен несколькими выстрелами в лицо, предположительно, известный в городе предприниматель Владимир Борисенко. Утверждается, что ранее он был приговорен к 16 годам лишения свободы, но якобы вышел по амнистии и недавно вернулся в город. Также в соцсетях утверждается, что убийство бизнесмена стало местью за его прошлые преступления. В правоохранительных органах РИА Новости эту информацию не данный момент не комментируют. В свою очередь, в СК РФ по региону уточнили, что к ним поступило сообщение об обнаружении в Белой Калитве тела мужчины 1965 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища. Сейчас ведутся поиски убийцы. "В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Совместно с оперативными сотрудниками полиции они выполняют следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910750170.html

https://ria.ru/20231121/arest-1910811314.html

россия

ростовская область

белая калитва

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, белая калитва