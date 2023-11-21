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СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве - РИА Новости, 21.11.2023
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11:01 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910750170.html
СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве
СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве - РИА Новости, 21.11.2023
СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве
Следователи пришли к выводу, что уроженцем Дагестана, обвиняемым в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в сквере на западе Москвы, двигала жажда быстрого... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:01
2023-11-21T11:01
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи пришли к выводу, что уроженцем Дагестана, обвиняемым в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в сквере на западе Москвы, двигала жажда быстрого обогащения, а жертву он выбрал, исходя из ее внешнего вида. Начальник кадров столичного управления Роспотребнадзора была убита в сентябре в сквере на Молдавской улице. Как сообщал тогда СК, был задержан 37-летний ранее судимый мужчина, он сознался в преступлении, мотивом стала "внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине". Суд 18 сентября арестовал фигуранта Рустама Батырбекова. "В ходе предварительного следствия получена информация, что фигурант проживал на территории г. Москвы без регистрации по месту пребывания, не имея постоянного места работы и законного источника дохода, преследуя корыстные цели, выраженные в желании быстрого незаконного обогащения… Он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств", - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Согласно заключению экспертов, обвиняемый, 37-летний уроженец Дагестана, "осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий". Он обвиняется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК назвал причину убийства сотрудницы Роспотребнадзора в Москве

СК: сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за ее опрятной одежды

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи пришли к выводу, что уроженцем Дагестана, обвиняемым в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в сквере на западе Москвы, двигала жажда быстрого обогащения, а жертву он выбрал, исходя из ее внешнего вида.
Начальник кадров столичного управления Роспотребнадзора была убита в сентябре в сквере на Молдавской улице. Как сообщал тогда СК, был задержан 37-летний ранее судимый мужчина, он сознался в преступлении, мотивом стала "внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине". Суд 18 сентября арестовал фигуранта Рустама Батырбекова.
«
"В ходе предварительного следствия получена информация, что фигурант проживал на территории г. Москвы без регистрации по месту пребывания, не имея постоянного места работы и законного источника дохода, преследуя корыстные цели, выраженные в желании быстрого незаконного обогащения… Он выбрал в качестве своей жертвы одну из опрятно одетых женщин зрелого возраста. По его мнению, ее внешний вид свидетельствовал о наличии ценного имущества и денежных средств", - сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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Согласно заключению экспертов, обвиняемый, 37-летний уроженец Дагестана, "осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий". Он обвиняется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - добавила Иванова.
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ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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