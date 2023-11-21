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В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки - РИА Новости, 21.11.2023
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08:59 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ubiystvo-1910725942.html
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки - РИА Новости, 21.11.2023
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
Завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:59
2023-11-21T08:59
происшествия
красноярский край
дивногорск
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Девушка исчезла в конце июля, впоследствии ее нашли убитой в лесополосе близ федеральной трассы. Подозреваемого вскоре обнаружили и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Мужчина насильно завел девушку в лесополосу, где ограбил, совершил насильственные действия сексуального характера и убил. "В отношении 35-летнего Ивана Папенко, который в июле этого года ограбил, надругался и убил 16-летнюю девочку, завершено расследование", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что осталась последняя стадия - утверждение дела прокурором и направление в суд. Прокурор ранее поручал расследовать дело в кратчайшие сроки. В прокуратуре региона уточняли, что мужчина неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля, за пару недель до нового убийства. По информации прокуратуры, на старом виадуке, где произошло убийство, Папенко в 2015 году изнасиловал и ограбил женщину.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874350020.html
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происшествия, красноярский край, дивногорск
Происшествия, Красноярский край, Дивногорск
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки

В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 16-летней девушки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Девушка исчезла в конце июля, впоследствии ее нашли убитой в лесополосе близ федеральной трассы. Подозреваемого вскоре обнаружили и задержали благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Мужчина насильно завел девушку в лесополосу, где ограбил, совершил насильственные действия сексуального характера и убил.
«
"В отношении 35-летнего Ивана Папенко, который в июле этого года ограбил, надругался и убил 16-летнюю девочку, завершено расследование", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что осталась последняя стадия - утверждение дела прокурором и направление в суд. Прокурор ранее поручал расследовать дело в кратчайшие сроки.
В прокуратуре региона уточняли, что мужчина неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля, за пару недель до нового убийства. По информации прокуратуры, на старом виадуке, где произошло убийство, Папенко в 2015 году изнасиловал и ограбил женщину.
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