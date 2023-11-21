https://ria.ru/20231121/turist-1910707140.html
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом - РИА Новости, 21.11.2023
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом
Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:52
2023-11-21T02:52
2023-11-21T04:12
китай
уссурийск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_0:222:3212:2029_1920x0_80_0_0_c051328fb6019c95d19cb4284d95b2ba.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных клиник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал. "Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями. Решается вопрос о переводе в одну из федеральных клиник", - сказала Дмитриченко, добавив, что остальные пациенты-пассажиры автобуса выписаны. Это был первый пострадавший, которого прооперировали врачи после аварии, об этом ранее сообщала РИА Новости Дмитриченко. У 88-летнего приморца был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. Главврач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня рассказал, что медики стараются стабилизировать его состояние, сообщалось, что по нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. После бортом санавиации его доставили во Владивосток.Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу.В числе пострадавших жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html
https://ria.ru/20231119/dtp-1910444740.html
китай
уссурийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_9df70ca30234ca11282d3f2519f57701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, уссурийск, россия
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом
В Приморье назвали тяжелым состояние туриста, попавшего в ДТП с автобусом из КНР
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных клиник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко.
Туристический автобус, ехавший из Китая
в Уссурийск
, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ
, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток
. Водитель не пострадал.
На Кубани произошло массовое ДТП с коровой, есть погибшие
"Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями. Решается вопрос о переводе в одну из федеральных клиник", - сказала Дмитриченко, добавив, что остальные пациенты-пассажиры автобуса выписаны.
Это был первый пострадавший, которого прооперировали врачи после аварии, об этом ранее сообщала РИА Новости Дмитриченко. У 88-летнего приморца был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. Главврач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня рассказал, что медики стараются стабилизировать его состояние, сообщалось, что по нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. После бортом санавиации его доставили во Владивосток.
Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу.
В числе пострадавших жители Амурской и Сахалинской областей
, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев
в возрасте от 16 до 88 лет.
Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком