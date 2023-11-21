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В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом - РИА Новости, 21.11.2023
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02:52 21.11.2023 (обновлено: 04:12 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/turist-1910707140.html
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом - РИА Новости, 21.11.2023
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом
Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:52
2023-11-21T04:12
китай
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных клиник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал. "Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями. Решается вопрос о переводе в одну из федеральных клиник", - сказала Дмитриченко, добавив, что остальные пациенты-пассажиры автобуса выписаны. Это был первый пострадавший, которого прооперировали врачи после аварии, об этом ранее сообщала РИА Новости Дмитриченко. У 88-летнего приморца был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. Главврач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня рассказал, что медики стараются стабилизировать его состояние, сообщалось, что по нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. После бортом санавиации его доставили во Владивосток.Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу.В числе пострадавших жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html
https://ria.ru/20231119/dtp-1910444740.html
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китай, уссурийск, россия
Китай, Уссурийск, Россия
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом

В Приморье назвали тяжелым состояние туриста, попавшего в ДТП с автобусом из КНР

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных клиник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал.
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"Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями. Решается вопрос о переводе в одну из федеральных клиник", - сказала Дмитриченко, добавив, что остальные пациенты-пассажиры автобуса выписаны.
Это был первый пострадавший, которого прооперировали врачи после аварии, об этом ранее сообщала РИА Новости Дмитриченко. У 88-летнего приморца был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. Главврач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня рассказал, что медики стараются стабилизировать его состояние, сообщалось, что по нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. После бортом санавиации его доставили во Владивосток.

Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу.
В числе пострадавших жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.
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