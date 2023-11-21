https://ria.ru/20231121/turist-1910707140.html

В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом

В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом - РИА Новости, 21.11.2023

В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом

Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T02:52

2023-11-21T02:52

2023-11-21T04:12

китай

уссурийск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных клиник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал. "Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями. Решается вопрос о переводе в одну из федеральных клиник", - сказала Дмитриченко, добавив, что остальные пациенты-пассажиры автобуса выписаны. Это был первый пострадавший, которого прооперировали врачи после аварии, об этом ранее сообщала РИА Новости Дмитриченко. У 88-летнего приморца был открытый перелом костей левого предплечья, травматический шок. Главврач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня рассказал, что медики стараются стабилизировать его состояние, сообщалось, что по нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. После бортом санавиации его доставили во Владивосток.Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу.В числе пострадавших жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.

https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html

https://ria.ru/20231119/dtp-1910444740.html

китай

уссурийск

россия

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китай, уссурийск, россия