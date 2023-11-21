https://ria.ru/20231121/tserkov-1910912149.html

Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь

Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь - РИА Новости, 21.11.2023

Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь

На Молдавскую православную церковь оказывается беспрецедентное давление, заявила во вторник глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:10

2023-11-21T20:10

2023-11-21T20:10

религия

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

русская православная церковь

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827506036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ea5ae7bcbdd4d56e717521c0be1d077.jpg

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. На Молдавскую православную церковь оказывается беспрецедентное давление, заявила во вторник глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.На прошлой неделе епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви. "Сегодня на Православную церковь оказывается беспрецедентное давление. Конечная цель этих атак — идентичность и самосознание молдавского народа… Церковь символизирует ценности, которые разделяет большинство жителей нашей страны — стремление к справедливости и взаимопомощь, почитание традиций, целостность семьи", - написала Гуцул.Глава автономии выразила уверенность, что каноническая церковь сохранит внутреннее единство и пройдет через сложные времена. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, гагаузия, евгения гуцул, русская православная церковь, московский патриархат