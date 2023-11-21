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Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь - РИА Новости, 21.11.2023
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Религия
 
20:10 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/tserkov-1910912149.html
Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь
Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь - РИА Новости, 21.11.2023
Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь
На Молдавскую православную церковь оказывается беспрецедентное давление, заявила во вторник глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:10
2023-11-21T20:10
религия
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
русская православная церковь
московский патриархат
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. На Молдавскую православную церковь оказывается беспрецедентное давление, заявила во вторник глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.На прошлой неделе епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви. "Сегодня на Православную церковь оказывается беспрецедентное давление. Конечная цель этих атак — идентичность и самосознание молдавского народа… Церковь символизирует ценности, которые разделяет большинство жителей нашей страны — стремление к справедливости и взаимопомощь, почитание традиций, целостность семьи", - написала Гуцул.Глава автономии выразила уверенность, что каноническая церковь сохранит внутреннее единство и пройдет через сложные времена. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь

Гуцул: на Молдавскую православную церковь оказывают беспрецедентное давление

© AP Photo / John McConnicoЖенщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / John McConnico
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. На Молдавскую православную церковь оказывается беспрецедентное давление, заявила во вторник глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
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"Сегодня на Православную церковь оказывается беспрецедентное давление. Конечная цель этих атак — идентичность и самосознание молдавского народа… Церковь символизирует ценности, которые разделяет большинство жителей нашей страны — стремление к справедливости и взаимопомощь, почитание традиций, целостность семьи", - написала Гуцул.
Глава автономии выразила уверенность, что каноническая церковь сохранит внутреннее единство и пройдет через сложные времена.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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РелигияМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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