Глава Гагаузии рассказала о давлении на Молдавскую православную церковь
Гуцул: на Молдавскую православную церковь оказывают беспрецедентное давление
© AP Photo / John McConnicoЖенщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
© AP Photo / John McConnico
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе . Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. На Молдавскую православную церковь оказывается беспрецедентное давление, заявила во вторник глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
"Сегодня на Православную церковь оказывается беспрецедентное давление. Конечная цель этих атак — идентичность и самосознание молдавского народа… Церковь символизирует ценности, которые разделяет большинство жителей нашей страны — стремление к справедливости и взаимопомощь, почитание традиций, целостность семьи", - написала Гуцул.
Глава автономии выразила уверенность, что каноническая церковь сохранит внутреннее единство и пройдет через сложные времена.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.