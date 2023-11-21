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Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа

Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа - РИА Новости, 21.11.2023

Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовила директиву, разрешающую жителям населенных пунктов, находящихся на расстоянии четырех километров от сектора Газа и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:24

2023-11-21T13:24

2023-11-21T13:38

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовила директиву, разрешающую жителям населенных пунктов, находящихся на расстоянии четырех километров от сектора Газа и более, вернуться в свои дома."По мере продолжения боевых действий и изменения оперативной обстановки ... жители, постоянно проживающие в населенных пунктах на расстоянии более четырех километров от сектора Газа, смогут вернуться в свои дома для проживания на неограниченное время", - говорится в тексте директивы, подготовленной службой тыла дивизии ЦАХАЛ, ответственной за сектор Газа.В списке значатся 40 населенных пунктов на юге Израиля, которые ранее были эвакуированы из-за эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.Израильские СМИ сообщили со ссылкой на ЦАХАЛ, что данная директива еще окончательно не утверждена, отметив, что это должно произойти в ближайшее время.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас