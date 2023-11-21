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Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа - РИА Новости, 21.11.2023
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13:24 21.11.2023 (обновлено: 13:38 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/tsakhal-1910794090.html
Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа
Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа - РИА Новости, 21.11.2023
Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовила директиву, разрешающую жителям населенных пунктов, находящихся на расстоянии четырех километров от сектора Газа и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:24
2023-11-21T13:38
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовила директиву, разрешающую жителям населенных пунктов, находящихся на расстоянии четырех километров от сектора Газа и более, вернуться в свои дома."По мере продолжения боевых действий и изменения оперативной обстановки ... жители, постоянно проживающие в населенных пунктах на расстоянии более четырех километров от сектора Газа, смогут вернуться в свои дома для проживания на неограниченное время", - говорится в тексте директивы, подготовленной службой тыла дивизии ЦАХАЛ, ответственной за сектор Газа.В списке значатся 40 населенных пунктов на юге Израиля, которые ранее были эвакуированы из-за эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.Израильские СМИ сообщили со ссылкой на ЦАХАЛ, что данная директива еще окончательно не утверждена, отметив, что это должно произойти в ближайшее время.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Армия Израиля разрешила жителям вернуться в дома близ границы сектора Газа

ЦАХАЛ: эвакуированные израильтяне, живущие в 4 км от Газы смогут вернуться домой

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовила директиву, разрешающую жителям населенных пунктов, находящихся на расстоянии четырех километров от сектора Газа и более, вернуться в свои дома.
«
"По мере продолжения боевых действий и изменения оперативной обстановки ... жители, постоянно проживающие в населенных пунктах на расстоянии более четырех километров от сектора Газа, смогут вернуться в свои дома для проживания на неограниченное время", - говорится в тексте директивы, подготовленной службой тыла дивизии ЦАХАЛ, ответственной за сектор Газа.
В списке значатся 40 населенных пунктов на юге Израиля, которые ранее были эвакуированы из-за эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.
Израильские СМИ сообщили со ссылкой на ЦАХАЛ, что данная директива еще окончательно не утверждена, отметив, что это должно произойти в ближайшее время.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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