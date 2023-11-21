https://ria.ru/20231121/trolleybus-1910902023.html

Губернатор Малков: в Рязани обновят троллейбусную контактную сеть

Губернатор Малков: в Рязани обновят троллейбусную контактную сеть - РИА Новости, 21.11.2023

Губернатор Малков: в Рязани обновят троллейбусную контактную сеть

Впервые за несколько десятилетий в Рязани обновят троллейбусную контактную сеть, работы планируется проводить в течение трех лет, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:16

2023-11-21T19:16

2023-11-21T19:16

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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Впервые за несколько десятилетий в Рязани обновят троллейбусную контактную сеть, работы планируется проводить в течение трех лет, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Обрывы контактной сети происходят часто в городе, это препятствует нормальному движению троллейбусов и создает проблемы для движения транспорта в целом. Главная задача сейчас – минимизировать такие аварии. Впервые за несколько десятилетий выделены средства на реконструкцию контактных линий", - сообщил губернатор на заседании правительства региона, трансляция которого велась в социальных сетях. По словам главы региона, в этом году заменят инфраструктуру на самых аварийных участках. "Соответственно, качество и надежность движения троллейбусов улучшится. С учетом того, что ремонт очень долго не проводился, впереди еще много работы. Будем системно заниматься, выделять деньги на эти цели и в 2024, и в 2025 году. Постепенно приведем все контактные линии в порядок, где-то они нуждаются в ремонте, где-то в реконструкции или полной замене", - отметил Малков. Как отметил на заседании замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин, на эти цели выделены более 73 миллионов рублей. До конца текущего года на первом этапе будут заменены более 20 километров проводов, а также несущие тросы, свыше 300 опор покрасят, 16 – заменят на новые. Частичная замена спецчастей контактной сети запланирована на следующий год.

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рязанская область, павел малков, рязань, россия