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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:51
2023-11-21T13:51
2023-11-21T13:51
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области - в 12.10 мск. В 13.23 тревога распространилась на Днепропетровскую область Украины, а также на подконтрольную Киеву часть Запорожской области. В остальных областях тревога прозвучала в 13.31. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, вооруженные силы украины, киев, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Днепропетровская область, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Днепропетровской и еще трех областях объявили воздушную тревогу