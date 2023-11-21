https://ria.ru/20231121/tramp-1910703419.html
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем - РИА Новости, 21.11.2023
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем
Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:23
2023-11-21T01:23
2023-11-21T01:23
сша
дональд трамп
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть. Нынешнему президенту Штатов Джо Байдену в понедельник исполнился 81 год. В социальной сети Truth Social Трамп опубликовал письмо своего личного врача. Доктор заявляет, что состояние здоровья экс-президента "отличное". Анализы Трампа также оказались в норме. Кроме того, диета и физические нагрузки помогли экс-президенту США скинуть вес. "По моему мнению, у президента Трампа сейчас отличное здоровье", - говорится в письме доктора. Медик отмечает, что Трамп с такими показателями продолжит вести активный образ жизни еще долгие годы.
https://ria.ru/20231109/tramp-1908365383.html
https://ria.ru/20231113/tramp-1909231755.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:0:2676:2006_1920x0_80_0_0_f8314ac14a68d0379bf09193892d6523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем
Трамп в день рождения Байдена опубликовал письмо врача о своем отменном здоровье
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть.
Нынешнему президенту Штатов Джо Байдену в понедельник исполнился 81 год.
Клинтон сравнила Трампа с Гитлером
В социальной сети Truth Social Трамп опубликовал письмо своего личного врача. Доктор заявляет, что состояние здоровья экс-президента "отличное".
Анализы Трампа также оказались в норме. Кроме того, диета и физические нагрузки помогли экс-президенту США скинуть вес.
"По моему мнению, у президента Трампа сейчас отличное здоровье", - говорится в письме доктора. Медик отмечает, что Трамп с такими показателями продолжит вести активный образ жизни еще долгие годы.
Умерла старшая сестра Дональда Трампа