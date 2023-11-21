https://ria.ru/20231121/tramp-1910703419.html

Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем

Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем - РИА Новости, 21.11.2023

Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем

Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:23

2023-11-21T01:23

2023-11-21T01:23

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть. Нынешнему президенту Штатов Джо Байдену в понедельник исполнился 81 год. В социальной сети Truth Social Трамп опубликовал письмо своего личного врача. Доктор заявляет, что состояние здоровья экс-президента "отличное". Анализы Трампа также оказались в норме. Кроме того, диета и физические нагрузки помогли экс-президенту США скинуть вес. "По моему мнению, у президента Трампа сейчас отличное здоровье", - говорится в письме доктора. Медик отмечает, что Трамп с такими показателями продолжит вести активный образ жизни еще долгие годы.

https://ria.ru/20231109/tramp-1908365383.html

https://ria.ru/20231113/tramp-1909231755.html

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сша, дональд трамп, джо байден, в мире