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Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем - РИА Новости, 21.11.2023
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01:23 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/tramp-1910703419.html
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем - РИА Новости, 21.11.2023
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем
Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:23
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сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть. Нынешнему президенту Штатов Джо Байдену в понедельник исполнился 81 год. В социальной сети Truth Social Трамп опубликовал письмо своего личного врача. Доктор заявляет, что состояние здоровья экс-президента "отличное". Анализы Трампа также оказались в норме. Кроме того, диета и физические нагрузки помогли экс-президенту США скинуть вес. "По моему мнению, у президента Трампа сейчас отличное здоровье", - говорится в письме доктора. Медик отмечает, что Трамп с такими показателями продолжит вести активный образ жизни еще долгие годы.
https://ria.ru/20231109/tramp-1908365383.html
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сша, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп по случаю дня рождения Байдена похвастался отменным здоровьем

Трамп в день рождения Байдена опубликовал письмо врача о своем отменном здоровье

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем: личный врач политика заверят, что анализы в норме, а диета и активности помогли Трампу похудеть.
Нынешнему президенту Штатов Джо Байдену в понедельник исполнился 81 год.
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9 ноября, 12:24
В социальной сети Truth Social Трамп опубликовал письмо своего личного врача. Доктор заявляет, что состояние здоровья экс-президента "отличное".
Анализы Трампа также оказались в норме. Кроме того, диета и физические нагрузки помогли экс-президенту США скинуть вес.
"По моему мнению, у президента Трампа сейчас отличное здоровье", - говорится в письме доктора. Медик отмечает, что Трамп с такими показателями продолжит вести активный образ жизни еще долгие годы.
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