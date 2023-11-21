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Путин заявил о росте товарооборота с Таджикистаном
Путин заявил о росте товарооборота с Таджикистаном - РИА Новости, 21.11.2023
Путин заявил о росте товарооборота с Таджикистаном
Россия - одна из крупнейших торговых партнеров Таджикистана, товарооборот с которым в прошлом году увеличился на 18,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:18
2023-11-21T16:18
2023-11-21T16:22
экономика
таджикистан
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эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия - одна из крупнейших торговых партнеров Таджикистана, товарооборот с которым в прошлом году увеличился на 18,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня особое внимание уделили тематике экономического взаимодействия. Россия традиционно является одним из крупнейших торговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился на 18,3%, достиг почти полутора миллиардов долларов. При этом особо отмечу рекордный рост - 67% поставок из Таджикистана продовольствия, в том числе свежих овощей и фруктов", - сказал Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. По его словам, Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Таджикистана. "В Таджикистане работает свыше 300 предприятий с российским капиталом", - отметил он.
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экономика, таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
Экономика, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин заявил о росте товарооборота с Таджикистаном
Путин: товарооборот с Таджикистаном в прошлом году увеличился на 18,3 процента