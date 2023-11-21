https://ria.ru/20231121/torgovlya-1910826254.html
Глазьев считает, что мировая торговая система грозит полностью разрушиться
Глазьев считает, что мировая торговая система грозит полностью разрушиться - РИА Новости, 21.11.2023
Глазьев считает, что мировая торговая система грозит полностью разрушиться
Над нынешней международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения, за которым последует новый, более справедливый миропорядок, заявил в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:06
2023-11-21T15:06
2023-11-21T15:06
экономика
россия
сергей глазьев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Над нынешней международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения, за которым последует новый, более справедливый миропорядок, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. "Я думаю, что над международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения… Новый мирохозяйственный уклад, к которому все страны постепенно переходят, предполагает значительно большее разнообразие, чем то, что мы видели в прошлом укладе - будь то советская система или американоцентричный порядок. В новом мирохозяйственном укладе не предполагается каких-то универсальных форм валютных режимов или торгового регулирования - наоборот, восстанавливается значение национального суверенитета и международного права, основанного на национальном суверенитете", - отметил Глазьев. По его словам, претерпеть изменения должна Всемирная торговая организация (ВТО), правила которой, по мнению министра ЕЭК, сегодня "вообще все игнорируют". "Причем западные страны первыми показывают пример того, как они могут произвольно накладывать эмбарго на поставки товаров в Россию, Белоруссию, и даже "выкручивать руки" некоторым странам, пытаясь мешать им спокойно вести взаимную торговлю", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей глазьев
Экономика, Россия, Сергей Глазьев
Глазьев считает, что мировая торговая система грозит полностью разрушиться
Глазьев: мировая торговая система находится под угрозой полного разрушения
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Над нынешней международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения, за которым последует новый, более справедливый миропорядок, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
"Я думаю, что над международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения… Новый мирохозяйственный уклад, к которому все страны постепенно переходят, предполагает значительно большее разнообразие, чем то, что мы видели в прошлом укладе - будь то советская система или американоцентричный порядок. В новом мирохозяйственном укладе не предполагается каких-то универсальных форм валютных режимов или торгового регулирования - наоборот, восстанавливается значение национального суверенитета и международного права, основанного на национальном суверенитете", - отметил Глазьев.
По его словам, претерпеть изменения должна Всемирная торговая организация (ВТО)
, правила которой, по мнению министра ЕЭК, сегодня "вообще все игнорируют". "Причем западные страны первыми показывают пример того, как они могут произвольно накладывать эмбарго на поставки товаров в Россию
, Белоруссию
, и даже "выкручивать руки" некоторым странам, пытаясь мешать им спокойно вести взаимную торговлю", - пояснил собеседник агентства.
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