https://ria.ru/20231121/teplokhody-1910924495.html

Число туристов, посетивших ивановские города на теплоходах, выросло на 55%

Число туристов, посетивших ивановские города на теплоходах, выросло на 55% - РИА Новости, 21.11.2023

Число туристов, посетивших ивановские города на теплоходах, выросло на 55%

В этом году в Ивановскую область прибыли 85 тысяч туристов на 337 теплоходах во время навигационного сезона, этот показатель на 55% больше, чем в прошлом году,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:27

2023-11-21T21:27

2023-11-21T21:27

ивановская область

ивановская область

туризм

станислав воскресенский

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В этом году в Ивановскую область прибыли 85 тысяч туристов на 337 теплоходах во время навигационного сезона, этот показатель на 55% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Число теплоходов, которые приняли в малых городах Ивановской области, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом. В Кинешму прибыло 170 судов, а в прошлом году город принял около 100 теплоходов. В Плесе в этом году остановились 132 теплохода. В Юрьевец прибыли 35 круизных судов. Завершил сезон туристический теплоход "Константин Коротков" компании "Водоход". Круизная навигация в старейшем малом городе Ивановской области открылась впервые после 13-летнего перерыва. Это событие стало важным достижением региона, в том числе в рамках подготовки к 800-летию города. В 2025 году знаменательный юбилей вместе с Ивановской областью отметит вся страна, соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что цель - не сам заход теплохода. "Главное - развитие нашего малого города, ведь теплоходы – это не только внимание, но и возможности для нашего малого бизнеса, возможность рассказать о городе и привлечь инвестиции", - отметил губернатор. Для всех туристов, прибывших теплоходами, в Ивановской области организовали насыщенную экскурсионную программу, которая познакомила с историей, достижениями и достопримечательностями малых городов. Например, популярностью у гостей региона пользовались программы Кинешемского художественно-исторического музея "Кинешма – земля Островского", "Ремесла и промыслы Кинешмы и Кинешемского уезда", гастрономическая программа "Пирог по-кинешемски". Знакомство с малыми городами включало пешие прогулки: в Юрьевце – по благоустроенной набережной, в Кинешме – по Волжскому бульвару, в Плесе – по Волжской набережной. Малые города Ивановской области привлекают все большее внимание туристов. Свыше 400 тысяч человек побывали в этом году на мероприятиях событийного календаря: фестивалях "Русское Рождество", "Лук-Лучок", "Уводь-фест", "Русская Венеция", кинофестивалях "Зеркало" и "Пилот" и многих других. В повышении туристического потенциала региона значительную роль играет транспортная инфраструктура. Так, за последние несколько лет в Ивановской области в порядок привели региональную дорожную сеть. По данным Минтранса России, сейчас 97% региональных дорог находится в нормативном состоянии. Комфортабельные поезда "Орлан" связали между собой малые города региона: этот проект пригородного железнодорожного сообщения признан лучшим в России. Туристы в Ивановскую область прибывают также на "Ласточках" и самолетах, которые объединили Иваново с крупными экономическими центрами. В малых городах благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" и грантовой поддержке создают новые общественные пространства и благоустраивают территории, которые становятся точками притяжения для жителей и для туристов. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", разработанного по поручению президента России Владимира Путина, поддерживают предпринимательские инициативы в сфере туризма: до конца этого года в регионе реализуют 23 проекта по созданию и обновлению туристической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230702/yurevets-1881745796.html

ивановская область

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ивановская область, туризм, станислав воскресенский