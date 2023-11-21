https://ria.ru/20231121/televidenie-1910704407.html
Эксперт спрогнозировал будущее телевидения
Эксперт спрогнозировал будущее телевидения - РИА Новости, 21.11.2023
Эксперт спрогнозировал будущее телевидения
Телевидение в относительно недалекой перспективе может стать персонализированным, заявил РИА Новости генеральный директор Национальной ассоциации... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:39
2023-11-21T01:39
2023-11-21T01:39
россия
дальний восток
генеральная ассамблея оон
оон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Телевидение в относительно недалекой перспективе может стать персонализированным, заявил РИА Новости генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, добавив, что новости и аналитические программы останутся "вне конкуренции". Двадцать первого ноября отмечается Всемирный день телевидения. Дата была учреждена Генассамблеей ООН в 1996 году. "Что касается будущего телевидения: в относительно недалекой перспективе оно будет персонализированным. Грубо говоря, каждый зритель будет получать максимально релевантный и интересный ему контент, соответственно, под это будет подстраиваться и адресная реклама", - считает Широких. Отвечая на вопрос, может ли интернет обогнать по показателям телевидение, он ответил, что НАТ не видит для этого предпосылок. "Более того, мы интернет не воспринимаем как конкурента, а воспринимаем его как одно из средств дистрибуции для нас, для телевидения. По цифрам Mediascope мы видим, что потребление (телевизионного контента - ред.) средним россиянином варьируется в районе 4 часов в день, что не сильно меньше, чем потребление интернета", - отметил Широких. В некоторых федеральных округах России люди потребляют телевизионный контент более 4 часов, например, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил он. По его мнению, новости и аналитические программы наиболее популярны среди населения России, они находятся "вне конкуренции", однако развлекательный контент "имеет тоже место быть", особенно когда это дорогие шоу с красивым подведением финала. Проблемы в отрасли, которые были во времена COVID-19, продолжились во время спецопераций и небывалых санкций, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Техника в основном иностранного производства, на нее нужны запчасти, поначалу этих проблем было достаточно. Народ у нас сообразительный, сейчас уже поняли, как решать эти вопросы через третьи страны. Мы все очень надеемся, что начнется производство телевизионной техники в России. Что касается в целом отрасли, то она устойчиво развивается, появляются новые каналы. Телевидение рано хоронить", - заключил он. Ранее руководитель сектора поддержки клиентов сегмента "радио" Mediascope Павел Мордаев заявлял, что ежедневно 66% аудитории по всей России смотрят телевизор, среднее время просмотра - 3 часа 57 минут.
https://ria.ru/20230904/gosduma-1894093836.html
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871498951.html
https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html
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россия, дальний восток, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Дальний Восток, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Эксперт спрогнозировал будущее телевидения
Эксперт Широких: телевидение в перспективе может стать персонализированным
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Телевидение в относительно недалекой перспективе может стать персонализированным, заявил РИА Новости генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, добавив, что новости и аналитические программы останутся "вне конкуренции".
Двадцать первого ноября отмечается Всемирный день телевидения. Дата была учреждена Генассамблеей ООН
в 1996 году.
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"Что касается будущего телевидения: в относительно недалекой перспективе оно будет персонализированным. Грубо говоря, каждый зритель будет получать максимально релевантный и интересный ему контент, соответственно, под это будет подстраиваться и адресная реклама", - считает Широких.
Отвечая на вопрос, может ли интернет обогнать по показателям телевидение, он ответил, что НАТ не видит для этого предпосылок.
"Более того, мы интернет не воспринимаем как конкурента, а воспринимаем его как одно из средств дистрибуции для нас, для телевидения. По цифрам Mediascope мы видим, что потребление (телевизионного контента - ред.) средним россиянином варьируется в районе 4 часов в день, что не сильно меньше, чем потребление интернета", - отметил Широких.
В некоторых федеральных округах России
люди потребляют телевизионный контент более 4 часов, например, в Сибири и на Дальнем Востоке
, заявил он. По его мнению, новости и аналитические программы наиболее популярны среди населения России, они находятся "вне конкуренции", однако развлекательный контент "имеет тоже место быть", особенно когда это дорогие шоу с красивым подведением финала.
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Проблемы в отрасли, которые были во времена COVID-19, продолжились во время спецопераций и небывалых санкций, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Техника в основном иностранного производства, на нее нужны запчасти, поначалу этих проблем было достаточно. Народ у нас сообразительный, сейчас уже поняли, как решать эти вопросы через третьи страны. Мы все очень надеемся, что начнется производство телевизионной техники в России. Что касается в целом отрасли, то она устойчиво развивается, появляются новые каналы. Телевидение рано хоронить", - заключил он.
Ранее руководитель сектора поддержки клиентов сегмента "радио" Mediascope Павел Мордаев заявлял, что ежедневно 66% аудитории по всей России смотрят телевизор, среднее время просмотра - 3 часа 57 минут.
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