https://ria.ru/20231121/televidenie-1910704407.html

Эксперт спрогнозировал будущее телевидения

Эксперт спрогнозировал будущее телевидения - РИА Новости, 21.11.2023

Эксперт спрогнозировал будущее телевидения

Телевидение в относительно недалекой перспективе может стать персонализированным, заявил РИА Новости генеральный директор Национальной ассоциации... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:39

2023-11-21T01:39

2023-11-21T01:39

россия

дальний восток

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Телевидение в относительно недалекой перспективе может стать персонализированным, заявил РИА Новости генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, добавив, что новости и аналитические программы останутся "вне конкуренции". Двадцать первого ноября отмечается Всемирный день телевидения. Дата была учреждена Генассамблеей ООН в 1996 году. "Что касается будущего телевидения: в относительно недалекой перспективе оно будет персонализированным. Грубо говоря, каждый зритель будет получать максимально релевантный и интересный ему контент, соответственно, под это будет подстраиваться и адресная реклама", - считает Широких. Отвечая на вопрос, может ли интернет обогнать по показателям телевидение, он ответил, что НАТ не видит для этого предпосылок. "Более того, мы интернет не воспринимаем как конкурента, а воспринимаем его как одно из средств дистрибуции для нас, для телевидения. По цифрам Mediascope мы видим, что потребление (телевизионного контента - ред.) средним россиянином варьируется в районе 4 часов в день, что не сильно меньше, чем потребление интернета", - отметил Широких. В некоторых федеральных округах России люди потребляют телевизионный контент более 4 часов, например, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил он. По его мнению, новости и аналитические программы наиболее популярны среди населения России, они находятся "вне конкуренции", однако развлекательный контент "имеет тоже место быть", особенно когда это дорогие шоу с красивым подведением финала. Проблемы в отрасли, которые были во времена COVID-19, продолжились во время спецопераций и небывалых санкций, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Техника в основном иностранного производства, на нее нужны запчасти, поначалу этих проблем было достаточно. Народ у нас сообразительный, сейчас уже поняли, как решать эти вопросы через третьи страны. Мы все очень надеемся, что начнется производство телевизионной техники в России. Что касается в целом отрасли, то она устойчиво развивается, появляются новые каналы. Телевидение рано хоронить", - заключил он. Ранее руководитель сектора поддержки клиентов сегмента "радио" Mediascope Павел Мордаев заявлял, что ежедневно 66% аудитории по всей России смотрят телевизор, среднее время просмотра - 3 часа 57 минут.

https://ria.ru/20230904/gosduma-1894093836.html

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871498951.html

https://ria.ru/20230324/ernst-1860520412.html

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россия, дальний восток, генеральная ассамблея оон, оон