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Рахмон оценил торгово-экономические связи России и Таджикистана

Рахмон оценил торгово-экономические связи России и Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023

Рахмон оценил торгово-экономические связи России и Таджикистана

Торгово-экономические связи Москвы и Душанбе находятся на подъеме, заявил во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:39

2023-11-21T14:39

2023-11-21T14:39

таджикистан

россия

владимир путин

эмомали рахмон

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Торгово-экономические связи Москвы и Душанбе находятся на подъеме, заявил во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Наши торгово-экономические связи находятся по подъеме", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода, с 21 по 22 ноября проходит официальный визит лидера Таджикистана в Россию. По его словам, помимо переговоров с президентом РФ в формате "один на один", лидер Таджикистана также примет участие в расширенной встрече делегаций, по итогам переговоров будет подписан пакет документов. В последний раз Путин и Рахмон встречались чуть больше месяца назад, их переговоры прошли 13 октября на полях саммита глав государств- участников СНГ.

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таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон