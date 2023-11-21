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Рахмон оценил торгово-экономические связи России и Таджикистана
Рахмон оценил торгово-экономические связи России и Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023
Рахмон оценил торгово-экономические связи России и Таджикистана
Торгово-экономические связи Москвы и Душанбе находятся на подъеме, заявил во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:39
2023-11-21T14:39
2023-11-21T14:39
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Торгово-экономические связи Москвы и Душанбе находятся на подъеме, заявил во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Наши торгово-экономические связи находятся по подъеме", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода, с 21 по 22 ноября проходит официальный визит лидера Таджикистана в Россию. По его словам, помимо переговоров с президентом РФ в формате "один на один", лидер Таджикистана также примет участие в расширенной встрече делегаций, по итогам переговоров будет подписан пакет документов. В последний раз Путин и Рахмон встречались чуть больше месяца назад, их переговоры прошли 13 октября на полях саммита глав государств- участников СНГ.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html
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таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Рахмон оценил торгово-экономические связи России и Таджикистана
Рахмон: торгово-экономические связи России и Таджикистана находятся на подъеме