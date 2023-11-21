https://ria.ru/20231121/svo-1910824440.html

В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО

В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 21.11.2023

В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО

Военный учебный центр Самарского университета организовал акцию, в рамках которой все желающие студенты могут добровольно сдать использованные электронные... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:00

2023-11-21T15:00

2023-11-21T15:01

специальная военная операция на украине

общество

технологии

самара

самарский университет

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САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Военный учебный центр Самарского университета организовал акцию, в рамках которой все желающие студенты могут добровольно сдать использованные электронные сигареты, аккумуляторы которых отправят в зону СВО для беспилотников, сообщили РИА Новости в центре. "В коробку собираем использованные электронные сигареты, студенты приносят сами. Как только накапливается (достаточно количество), мы договариваемся и отправляем (элементы сигарет) в зону СВО для применения по беспилотникам", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что акция проводится на добровольной основе. Из электронных сигарет извлекают аккумуляторы, которые проверяют на пригодность, затем заряжают и отправляют в зону СВО. Там их используют в качестве элементов питания для беспилотников, пояснили в военном учебном центре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, самара, самарский университет