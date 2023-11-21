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В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 21.11.2023 (обновлено: 15:01 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/svo-1910824440.html
В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО
В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 21.11.2023
В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО
Военный учебный центр Самарского университета организовал акцию, в рамках которой все желающие студенты могут добровольно сдать использованные электронные... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:00
2023-11-21T15:01
специальная военная операция на украине
общество
технологии
самара
самарский университет
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САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Военный учебный центр Самарского университета организовал акцию, в рамках которой все желающие студенты могут добровольно сдать использованные электронные сигареты, аккумуляторы которых отправят в зону СВО для беспилотников, сообщили РИА Новости в центре. "В коробку собираем использованные электронные сигареты, студенты приносят сами. Как только накапливается (достаточно количество), мы договариваемся и отправляем (элементы сигарет) в зону СВО для применения по беспилотникам", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что акция проводится на добровольной основе. Из электронных сигарет извлекают аккумуляторы, которые проверяют на пригодность, затем заряжают и отправляют в зону СВО. Там их используют в качестве элементов питания для беспилотников, пояснили в военном учебном центре.
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общество, технологии, самара, самарский университет
Специальная военная операция на Украине, Общество, Технологии, Самара, Самарский университет
В Самаре начали сборы аккумуляторов электронных сигарет для БПЛА в зону СВО

В Самаре студенты собирают аккумуляторы электронных сигарет для БПЛА в зону СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор БПЛА. Архивное фото
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САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Военный учебный центр Самарского университета организовал акцию, в рамках которой все желающие студенты могут добровольно сдать использованные электронные сигареты, аккумуляторы которых отправят в зону СВО для беспилотников, сообщили РИА Новости в центре.
«
"В коробку собираем использованные электронные сигареты, студенты приносят сами. Как только накапливается (достаточно количество), мы договариваемся и отправляем (элементы сигарет) в зону СВО для применения по беспилотникам", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что акция проводится на добровольной основе.
Из электронных сигарет извлекают аккумуляторы, которые проверяют на пригодность, затем заряжают и отправляют в зону СВО. Там их используют в качестве элементов питания для беспилотников, пояснили в военном учебном центре.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоТехнологииСамараСамарский университет
 
 
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