https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО

Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО - РИА Новости, 21.11.2023

Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО

Историки, общественные организации и волонтеры активно работают над сохранением памяти о событиях специальной военной операции на Украине. Уже сейчас на... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:04

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Историки, общественные организации и волонтеры активно работают над сохранением памяти о событиях специальной военной операции на Украине. Уже сейчас на выставках можно увидеть уникальные артефакты с освобожденных территорий. О чем рассказывают экспонаты и как они попадают в музеи — в материале РИА Новости.Следы ведут на Запад: что показывают в Музее ПобедыОдни из первых проектов, посвященных ситуации в Донбассе, — "Обыкновенный нацизм" и "Обыкновенный NATOцизм" — в Музее Победы в Москве. Эта выставка — об истории национализма на Украине и его поддержке Североатлантическим альянсом, поясняет замдиректора музея по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева."Мы говорим о том, как нацизм зарождался на Украине, как подпитывался, как сторонники националистических течений вели себя в годы Великой Отечественной войны и куда потом эмигрировали. После распада СССР они вернулись на родину, возобновилось националистическое движение", — рассказывает она.В экспозиции — материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014-2022". Среди более чем 200 артефактов — предметы, привезенные с территории Донбасса, документальные свидетельства преступлений украинских нацистов, их дневники и личные вещи."Творчеством душевнобольных" в музее называют образцы с выставки в Лисичанске, посвященной плюсам вхождения в НАТО: расписной гранатомет и гранаты-вышиванки.Есть свидетельства обстрелов ВСУ жилых кварталов Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка, фрагменты натовского оружия, предоставленные французским журналистом Адрианом Боке. Он приехал освещать конфликт в Донбассе и остался, чтобы рассказать миру правду о военных преступлениях, поддержанных Западом. Блок системы управления американской HIMARS и осколки, унесшие много мирных жизней в Донецке, музейщикам передал советник главы ДНР Ян Гагин.Ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин считает одним из самых интересных экспонатов Знамя Победы из Лисичанска."Его водрузили над мэрией Лисичанска в июле 2022-го, когда освободили город. На нем расписались те, кто его установил, и двое журналистов, включая военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, — объясняет эксперт. — Это первый автограф военкора из зоны СВО, оказавшийся в музее".Ростислав Журавлев погиб в конце июля при подготовке репортажа в Запорожской области, попав под обстрел украинской артиллерии.В центре экспозиции — инсталляция, посвященная детям Донбасса. Есть обгоревший велосипед с места гибели пятилетнего мальчика. По словам Сеничкина, вскоре в музей привезут ужасающие артефакты — образцы заминированных украинскими военными игрушек.Проект "Zаветам Vерны" рассказывает о подвигах бойцов и медиков на СВО и во времена Великой Отечественной войны.Помощь волонтеров: личные вещи героев ДонбассаВ регионах музейные коллекции, посвященные спецоперации, в основном пополняют волонтеры и общественные организации.В Музее истории войск Дома офицеров в Санкт-Петербурге к годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией открылась выставка "Непокоренный Донбасс". Ее организовал центр "Ленинградский доброволец", который с 2015-го демонстрирует свою коллекцию артефактов по теме конфликта в Донбассе, а также проводит уроки патриотического воспитания для молодежи.Чтобы сохранить память об этих тяжелых днях, о героях, вставших на защиту русского мира, активисты собирали документы, личные вещи ополченцев, свидетельства зверств украинского национализма.В экспозиции — молитвенник и шапка Алексея Мозгового, командира бригады "Призрак". Уроженец Луганщины противостоял украинской АТО в Лисичанске и Дебальцево. Погиб в мае 2015-го близ Алчевска: его автоколонна попала в засаду.Посетители могут увидеть форму Евгения Пономарева, переданную его матерью. Потомственный казак, командир "Волчьей сотни" с позывным Динго принимал участие в событиях в Крыму, затем в Славянске, Краматорске, громил позиции ВСУ и освобождал мирных жителей. Погиб под минометным обстрелом в августе 2014-го в районе Краснодона.Открыть экспозицию в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге помогла Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече".На выставке — личные вещи освободителей Донбасса. Например, погибшего в боях у Коминтерново снайпера Народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной Скрипач) и сербского снайпера-добровольца Деяна Берича. Есть и первый флаг ДНР — один из ста, принадлежащих первому составу парламента республики. Флаг отличается от нынешнего надписью под щитом "Донецкая Русь", обращают внимание в музее.Этюды на картоне и запрет на имена: работы фронтового художникаТакже в Музее артиллерии до конца ноября открыта выставка "Фронтовые этюды" художника Юрия Сивачева, который пишет картины непосредственно в зоне СВО. Младшего сержанта наградили медалью "За воинскую доблесть" II степени за мужество и отвагу.Сивачева мобилизовали год назад и включили в первую фронтовую творческую бригаду Западного военного округа. В таких служат профессиональные вокалисты, музыканты, художники и актеры — продолжение традиции времен Великой Отечественной войны. Сейчас Юрий выступает в Ансамбле песни и пляски Западного военного округа."Я решил написать героев нашего времени, — объясняет Сивачев. — За образами далеко ходить не надо — они все там: добровольцы, мобилизованные, контрактники. За каждым — определенный подвиг. Конечно, не всех можно было даже фотографировать, я уж не говорю о подписях с позывными: по ним враг может вычислить локации".Делать наброски приходится на картоне, потом уже дорабатывать. "Первую экспозицию организовали в декабре в Херсонской области. В итоге за год я провел около 15 выставок в зоне СВО, в чудом уцелевших домах культуры, — рассказывает художник. — Многие бойцы, с которых я писал портреты, просят отправить потом работы их близким".В апреле президент Владимир Путин поручил Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны России совместно с региональными властями обеспечить создание муниципальных музеев, посвященных событиям СВО и подвигам ее участников. Первый уже открыли в Саратове.

https://ria.ru/20230906/muzei-1894327279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

выставки, донбасс, донецкая народная республика, лисичанск, ростислав журавлев, ян гагин, музей победы, нато, вооруженные силы украины, музеи