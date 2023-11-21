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Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО - РИА Новости, 21.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 21.11.2023 (обновлено: 08:04 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html
Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО
Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО - РИА Новости, 21.11.2023
Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО
Историки, общественные организации и волонтеры активно работают над сохранением памяти о событиях специальной военной операции на Украине. Уже сейчас на... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:00
2023-11-21T08:04
культура
выставки
донбасс
донецкая народная республика
лисичанск
ростислав журавлев
ян гагин
музей победы
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Историки, общественные организации и волонтеры активно работают над сохранением памяти о событиях специальной военной операции на Украине. Уже сейчас на выставках можно увидеть уникальные артефакты с освобожденных территорий. О чем рассказывают экспонаты и как они попадают в музеи — в материале РИА Новости.Следы ведут на Запад: что показывают в Музее ПобедыОдни из первых проектов, посвященных ситуации в Донбассе, — "Обыкновенный нацизм" и "Обыкновенный NATOцизм" — в Музее Победы в Москве. Эта выставка — об истории национализма на Украине и его поддержке Североатлантическим альянсом, поясняет замдиректора музея по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.&quot;Мы говорим о том, как нацизм зарождался на Украине, как подпитывался, как сторонники националистических течений вели себя в годы Великой Отечественной войны и куда потом эмигрировали. После распада СССР они вернулись на родину, возобновилось националистическое движение&quot;, — рассказывает она.В экспозиции — материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014-2022". Среди более чем 200 артефактов — предметы, привезенные с территории Донбасса, документальные свидетельства преступлений украинских нацистов, их дневники и личные вещи."Творчеством душевнобольных" в музее называют образцы с выставки в Лисичанске, посвященной плюсам вхождения в НАТО: расписной гранатомет и гранаты-вышиванки.Есть свидетельства обстрелов ВСУ жилых кварталов Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка, фрагменты натовского оружия, предоставленные французским журналистом Адрианом Боке. Он приехал освещать конфликт в Донбассе и остался, чтобы рассказать миру правду о военных преступлениях, поддержанных Западом. Блок системы управления американской HIMARS и осколки, унесшие много мирных жизней в Донецке, музейщикам передал советник главы ДНР Ян Гагин.Ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин считает одним из самых интересных экспонатов Знамя Победы из Лисичанска.&quot;Его водрузили над мэрией Лисичанска в июле 2022-го, когда освободили город. На нем расписались те, кто его установил, и двое журналистов, включая военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, — объясняет эксперт. — Это первый автограф военкора из зоны СВО, оказавшийся в музее&quot;.Ростислав Журавлев погиб в конце июля при подготовке репортажа в Запорожской области, попав под обстрел украинской артиллерии.В центре экспозиции — инсталляция, посвященная детям Донбасса. Есть обгоревший велосипед с места гибели пятилетнего мальчика. По словам Сеничкина, вскоре в музей привезут ужасающие артефакты — образцы заминированных украинскими военными игрушек.Проект "Zаветам Vерны" рассказывает о подвигах бойцов и медиков на СВО и во времена Великой Отечественной войны.Помощь волонтеров: личные вещи героев ДонбассаВ регионах музейные коллекции, посвященные спецоперации, в основном пополняют волонтеры и общественные организации.В Музее истории войск Дома офицеров в Санкт-Петербурге к годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией открылась выставка "Непокоренный Донбасс". Ее организовал центр "Ленинградский доброволец", который с 2015-го демонстрирует свою коллекцию артефактов по теме конфликта в Донбассе, а также проводит уроки патриотического воспитания для молодежи.Чтобы сохранить память об этих тяжелых днях, о героях, вставших на защиту русского мира, активисты собирали документы, личные вещи ополченцев, свидетельства зверств украинского национализма.В экспозиции — молитвенник и шапка Алексея Мозгового, командира бригады "Призрак". Уроженец Луганщины противостоял украинской АТО в Лисичанске и Дебальцево. Погиб в мае 2015-го близ Алчевска: его автоколонна попала в засаду.Посетители могут увидеть форму Евгения Пономарева, переданную его матерью. Потомственный казак, командир "Волчьей сотни" с позывным Динго принимал участие в событиях в Крыму, затем в Славянске, Краматорске, громил позиции ВСУ и освобождал мирных жителей. Погиб под минометным обстрелом в августе 2014-го в районе Краснодона.Открыть экспозицию в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге помогла Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече".На выставке — личные вещи освободителей Донбасса. Например, погибшего в боях у Коминтерново снайпера Народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной Скрипач) и сербского снайпера-добровольца Деяна Берича. Есть и первый флаг ДНР — один из ста, принадлежащих первому составу парламента республики. Флаг отличается от нынешнего надписью под щитом "Донецкая Русь", обращают внимание в музее.Этюды на картоне и запрет на имена: работы фронтового художникаТакже в Музее артиллерии до конца ноября открыта выставка "Фронтовые этюды" художника Юрия Сивачева, который пишет картины непосредственно в зоне СВО. Младшего сержанта наградили медалью "За воинскую доблесть" II степени за мужество и отвагу.Сивачева мобилизовали год назад и включили в первую фронтовую творческую бригаду Западного военного округа. В таких служат профессиональные вокалисты, музыканты, художники и актеры — продолжение традиции времен Великой Отечественной войны. Сейчас Юрий выступает в Ансамбле песни и пляски Западного военного округа.&quot;Я решил написать героев нашего времени, — объясняет Сивачев. — За образами далеко ходить не надо — они все там: добровольцы, мобилизованные, контрактники. За каждым — определенный подвиг. Конечно, не всех можно было даже фотографировать, я уж не говорю о подписях с позывными: по ним враг может вычислить локации&quot;.Делать наброски приходится на картоне, потом уже дорабатывать. &quot;Первую экспозицию организовали в декабре в Херсонской области. В итоге за год я провел около 15 выставок в зоне СВО, в чудом уцелевших домах культуры, — рассказывает художник. — Многие бойцы, с которых я писал портреты, просят отправить потом работы их близким&quot;.В апреле президент Владимир Путин поручил Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны России совместно с региональными властями обеспечить создание муниципальных музеев, посвященных событиям СВО и подвигам ее участников. Первый уже открыли в Саратове.
https://ria.ru/20230906/muzei-1894327279.html
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Анастасия Силкина
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выставки, донбасс, донецкая народная республика, лисичанск, ростислав журавлев, ян гагин, музей победы, нато, вооруженные силы украины, музеи
Культура, Выставки, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Лисичанск, Ростислав Журавлев, Ян Гагин, Музей Победы, НАТО, Вооруженные силы Украины, Музеи

Забыть нельзя: документальные свидетельства зверств нацистов из зоны СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!"
Посетители на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила — в правде! - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Историки, общественные организации и волонтеры активно работают над сохранением памяти о событиях специальной военной операции на Украине. Уже сейчас на выставках можно увидеть уникальные артефакты с освобожденных территорий. О чем рассказывают экспонаты и как они попадают в музеи — в материале РИА Новости.
© Фото : Музей ПобедыВыставка "Обыкновенный NATOцизм" в Музее Победы
Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Музей Победы
Выставка "Обыкновенный NATOцизм" в Музее Победы

Следы ведут на Запад: что показывают в Музее Победы

Одни из первых проектов, посвященных ситуации в Донбассе, — "Обыкновенный нацизм" и "Обыкновенный NATOцизм" — в Музее Победы в Москве. Эта выставка — об истории национализма на Украине и его поддержке Североатлантическим альянсом, поясняет замдиректора музея по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.
«

"Мы говорим о том, как нацизм зарождался на Украине, как подпитывался, как сторонники националистических течений вели себя в годы Великой Отечественной войны и куда потом эмигрировали. После распада СССР они вернулись на родину, возобновилось националистическое движение", — рассказывает она.

© Фото : Музей Победы

Учебные пособия НАТО на выставке в Музее Победы

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Учебные пособия НАТО на выставке в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
1 из 4
© Фото : Музей Победы

Трофеи западного производства, полученные в ходе СВО, на выставке в Музее Победы

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Трофеи западного производства, полученные в ходе СВО, на выставке в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
2 из 4
© Фото : Музей Победы

Кадр фотографа РИА Новости Ильи Питалева в экспозиции Музея Победы

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Кадр фотографа РИА Новости Ильи Питалева в экспозиции Музея Победы

© Фото : Музей Победы
3 из 4
© Фото : Музей Победы

Фрагмент экспозиции в Музее Победы

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Фрагмент экспозиции в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
4 из 4

Учебные пособия НАТО на выставке в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
1 из 4

Трофеи западного производства, полученные в ходе СВО, на выставке в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
2 из 4

Кадр фотографа РИА Новости Ильи Питалева в экспозиции Музея Победы

© Фото : Музей Победы
3 из 4

Фрагмент экспозиции в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
4 из 4
В экспозиции — материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014-2022". Среди более чем 200 артефактов — предметы, привезенные с территории Донбасса, документальные свидетельства преступлений украинских нацистов, их дневники и личные вещи.
"Творчеством душевнобольных" в музее называют образцы с выставки в Лисичанске, посвященной плюсам вхождения в НАТО: расписной гранатомет и гранаты-вышиванки.
© Фото : Музей ПобедыРасписные гранаты и нашивки украинских военнослужащих в собрании Музея Победы
Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Музей Победы
Расписные гранаты и нашивки украинских военнослужащих в собрании Музея Победы
Есть свидетельства обстрелов ВСУ жилых кварталов Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка, фрагменты натовского оружия, предоставленные французским журналистом Адрианом Боке. Он приехал освещать конфликт в Донбассе и остался, чтобы рассказать миру правду о военных преступлениях, поддержанных Западом. Блок системы управления американской HIMARS и осколки, унесшие много мирных жизней в Донецке, музейщикам передал советник главы ДНР Ян Гагин.
Ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин считает одним из самых интересных экспонатов Знамя Победы из Лисичанска.
© Фото : Музей Победы

Знамя Победы из Лисичанска

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Знамя Победы из Лисичанска

© Фото : Музей Победы
1 из 2
© Фото : Музей Победы

Автографы на Знамени Победы из Лисичанска

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Автографы на Знамени Победы из Лисичанска

© Фото : Музей Победы
2 из 2

Знамя Победы из Лисичанска

© Фото : Музей Победы
1 из 2

Автографы на Знамени Победы из Лисичанска

© Фото : Музей Победы
2 из 2
«

"Его водрузили над мэрией Лисичанска в июле 2022-го, когда освободили город. На нем расписались те, кто его установил, и двое журналистов, включая военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, — объясняет эксперт. — Это первый автограф военкора из зоны СВО, оказавшийся в музее".

Ростислав Журавлев погиб в конце июля при подготовке репортажа в Запорожской области, попав под обстрел украинской артиллерии.
© Фото : Музей Победы

Обгоревший детский велосипед

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Обгоревший детский велосипед

© Фото : Музей Победы
1 из 2
© Фото : Музей Победы

Экспозиция "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы

Выставка Обыкновенный нацизм и Обыкновенный NATOцизм в Музее Победы

Экспозиция "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
2 из 2

Обгоревший детский велосипед

© Фото : Музей Победы
1 из 2

Экспозиция "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
2 из 2
В центре экспозиции — инсталляция, посвященная детям Донбасса. Есть обгоревший велосипед с места гибели пятилетнего мальчика. По словам Сеничкина, вскоре в музей привезут ужасающие артефакты — образцы заминированных украинскими военными игрушек.
Проект "Zаветам Vерны" рассказывает о подвигах бойцов и медиков на СВО и во времена Великой Отечественной войны.
© Фото : Музей ПобедыВыставка "Zаветам Vерны" в Музее Победы
Выставка Zаветам Vерны в Музее Победы
Выставка "Zаветам Vерны" в Музее Победы
© Фото : Музей Победы
1 из 3
© Фото : Музей Победы

Фрагмент экспозиции "Zаветам Vерны"

Выставка Zаветам Vерны в Музее Победы

Фрагмент экспозиции "Zаветам Vерны"

© Фото : Музей Победы
2 из 3
© Фото : Музей Победы

Посетители на выставке "Zаветам Vерны" в Музее Победы

Выставка Zаветам Vерны в Музее Победы

Посетители на выставке "Zаветам Vерны" в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
3 из 3
Выставка "Zаветам Vерны" в Музее Победы
© Фото : Музей Победы
1 из 3

Фрагмент экспозиции "Zаветам Vерны"

© Фото : Музей Победы
2 из 3

Посетители на выставке "Zаветам Vерны" в Музее Победы

© Фото : Музей Победы
3 из 3

Помощь волонтеров: личные вещи героев Донбасса

В регионах музейные коллекции, посвященные спецоперации, в основном пополняют волонтеры и общественные организации.
В Музее истории войск Дома офицеров в Санкт-Петербурге к годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией открылась выставка "Непокоренный Донбасс". Ее организовал центр "Ленинградский доброволец", который с 2015-го демонстрирует свою коллекцию артефактов по теме конфликта в Донбассе, а также проводит уроки патриотического воспитания для молодежи.
© Фото : Центр "Ленинградский доброволец"На выставке "Непокоренный Донбасс" в Музее истории войск Дома офицеров в Санкт-Петербурге
Выставка Непокоренный Донбасс в центре Ленинградский доброволец - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Центр "Ленинградский доброволец"
На выставке "Непокоренный Донбасс" в Музее истории войск Дома офицеров в Санкт-Петербурге
Чтобы сохранить память об этих тяжелых днях, о героях, вставших на защиту русского мира, активисты собирали документы, личные вещи ополченцев, свидетельства зверств украинского национализма.
В экспозиции — молитвенник и шапка Алексея Мозгового, командира бригады "Призрак". Уроженец Луганщины противостоял украинской АТО в Лисичанске и Дебальцево. Погиб в мае 2015-го близ Алчевска: его автоколонна попала в засаду.
© Фото : Центр "Ленинградский доброволец"Личные вещи Алексея Мозгового на выставке в Музее истории войск Дома офицеров в Санкт-Петербурге
Выставка Непокоренный Донбасс в центре Ленинградский доброволец - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Центр "Ленинградский доброволец"
Личные вещи Алексея Мозгового на выставке в Музее истории войск Дома офицеров в Санкт-Петербурге
Посетители могут увидеть форму Евгения Пономарева, переданную его матерью. Потомственный казак, командир "Волчьей сотни" с позывным Динго принимал участие в событиях в Крыму, затем в Славянске, Краматорске, громил позиции ВСУ и освобождал мирных жителей. Погиб под минометным обстрелом в августе 2014-го в районе Краснодона.
Открыть экспозицию в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге помогла Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "Вече".
© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Форма одежды снайпера Андрея Куцкого (слева). Форма одежды мобилизованного солдата Народной милиции ДНР (справа)

Выставки, посвященные СВО

Форма одежды снайпера Андрея Куцкого (слева). Форма одежды мобилизованного солдата Народной милиции ДНР (справа)

© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
1 из 2
© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Форма сербского снайпера-добровольца Деяна Берича

Выставки, посвященные СВО

Форма сербского снайпера-добровольца Деяна Берича

© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
2 из 2

Форма одежды снайпера Андрея Куцкого (слева). Форма одежды мобилизованного солдата Народной милиции ДНР (справа)

© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
1 из 2

Форма сербского снайпера-добровольца Деяна Берича

© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
2 из 2
На выставке — личные вещи освободителей Донбасса. Например, погибшего в боях у Коминтерново снайпера Народной милиции ДНР Андрея Куцкого (позывной Скрипач) и сербского снайпера-добровольца Деяна Берича. Есть и первый флаг ДНР — один из ста, принадлежащих первому составу парламента республики. Флаг отличается от нынешнего надписью под щитом "Донецкая Русь", обращают внимание в музее.
© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связиПервый флаг ДНР в экспозиции Музея артиллерии
Выставки, посвященные СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
Первый флаг ДНР в экспозиции Музея артиллерии

Этюды на картоне и запрет на имена: работы фронтового художника

Также в Музее артиллерии до конца ноября открыта выставка "Фронтовые этюды" художника Юрия Сивачева, который пишет картины непосредственно в зоне СВО. Младшего сержанта наградили медалью "За воинскую доблесть" II степени за мужество и отвагу.
© Фото : страница Юрия Сивачева во "ВКонтакте"Художник Юрий Сивачев
Выставка в Музее артиллерии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : страница Юрия Сивачева во "ВКонтакте"
Художник Юрий Сивачев
Сивачева мобилизовали год назад и включили в первую фронтовую творческую бригаду Западного военного округа. В таких служат профессиональные вокалисты, музыканты, художники и актеры — продолжение традиции времен Великой Отечественной войны. Сейчас Юрий выступает в Ансамбле песни и пляски Западного военного округа.
«

"Я решил написать героев нашего времени, — объясняет Сивачев. — За образами далеко ходить не надо — они все там: добровольцы, мобилизованные, контрактники. За каждым — определенный подвиг. Конечно, не всех можно было даже фотографировать, я уж не говорю о подписях с позывными: по ним враг может вычислить локации".

© Фото : страница Юрия Сивачева во "ВКонтакте"Выставка работ Юрия Сивачева в Музее артиллерии
Выставка в Музее артиллерии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : страница Юрия Сивачева во "ВКонтакте"
Выставка работ Юрия Сивачева в Музее артиллерии
Делать наброски приходится на картоне, потом уже дорабатывать.
«

"Первую экспозицию организовали в декабре в Херсонской области. В итоге за год я провел около 15 выставок в зоне СВО, в чудом уцелевших домах культуры, — рассказывает художник. — Многие бойцы, с которых я писал портреты, просят отправить потом работы их близким".

© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связиКартина Юрия Сивачева "Симфония победителей" на выставке в Музее артиллерии
Выставки, посвященные СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
Картина Юрия Сивачева "Симфония победителей" на выставке в Музее артиллерии
В апреле президент Владимир Путин поручил Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны России совместно с региональными властями обеспечить создание муниципальных музеев, посвященных событиям СВО и подвигам ее участников. Первый уже открыли в Саратове.
Посетители на пресс-показе выставки Новороссия в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Ответы на все вопросы: подробности масштабного проекта "Новороссия"
6 сентября, 08:00
 
КультураВыставкиДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛисичанскРостислав ЖуравлевЯн ГагинМузей ПобедыНАТОВооруженные силы УкраиныМузеи
 
 
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