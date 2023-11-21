https://ria.ru/20231121/svekla-1910871857.html
Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию
Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2023
Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию
Власти Краснодарского края и Белоруссии договорились о поставках в республику семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:13
2023-11-21T17:13
2023-11-21T17:13
краснодарский край
белоруссия
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
роман головченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152789/59/1527895934_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_815f9a45140ed12d601f4f57e8bb69a5.jpg
КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края и Белоруссии договорились о поставках в республику семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев. "В ходе двухсторонних переговоров с главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко оценили промежуточные результаты делового сотрудничества и наиболее перспективные направления развития партнерских отношений… Договорились о поставках в Республику Беларусь семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции", - написал в Telegram-канале Кондратьев по итогам встречи в рамках юбилейной выставки сельхозтехники "ЮГАГРО". В 2022 году на Кубани семенные посевы отечественной сахарной свеклы заложили на площади порядка 243 гектар, такие значительные площади были выделены впервые. Отмечалось, что этими семенами можно будет обеспечить до 50% посевной площади. Краснодарский край является крупнейшим в России регионом-производителем сахарной свеклы и свекловичного сахара. Предприятия свекловичного комплекса являются градообразующими для экономики региона. Краевая программа развития семеноводства сахарной свеклы разработана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отмечает пресс-служба краевой администрации.
https://ria.ru/20231121/zerno-1910700721.html
белоруссия
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152789/59/1527895934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99bc96a8b1fd1a3deea2ec9abd724354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, роман головченко
Краснодарский край, Белоруссия, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Роман Головченко