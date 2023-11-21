https://ria.ru/20231121/svekla-1910871857.html

Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию

Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2023

Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию

Власти Краснодарского края и Белоруссии договорились о поставках в республику семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:13

2023-11-21T17:13

2023-11-21T17:13

краснодарский край

белоруссия

краснодарский край

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вениамин кондратьев

роман головченко

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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края и Белоруссии договорились о поставках в республику семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев. "В ходе двухсторонних переговоров с главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко оценили промежуточные результаты делового сотрудничества и наиболее перспективные направления развития партнерских отношений… Договорились о поставках в Республику Беларусь семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции", - написал в Telegram-канале Кондратьев по итогам встречи в рамках юбилейной выставки сельхозтехники "ЮГАГРО". В 2022 году на Кубани семенные посевы отечественной сахарной свеклы заложили на площади порядка 243 гектар, такие значительные площади были выделены впервые. Отмечалось, что этими семенами можно будет обеспечить до 50% посевной площади. Краснодарский край является крупнейшим в России регионом-производителем сахарной свеклы и свекловичного сахара. Предприятия свекловичного комплекса являются градообразующими для экономики региона. Краевая программа развития семеноводства сахарной свеклы разработана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отмечает пресс-служба краевой администрации.

https://ria.ru/20231121/zerno-1910700721.html

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белоруссия, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, роман головченко