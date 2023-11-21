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Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2023
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Краснодарский край
 
17:13 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/svekla-1910871857.html
Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию
Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2023
Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию
Власти Краснодарского края и Белоруссии договорились о поставках в республику семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:13
2023-11-21T17:13
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края и Белоруссии договорились о поставках в республику семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев. "В ходе двухсторонних переговоров с главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко оценили промежуточные результаты делового сотрудничества и наиболее перспективные направления развития партнерских отношений… Договорились о поставках в Республику Беларусь семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции", - написал в Telegram-канале Кондратьев по итогам встречи в рамках юбилейной выставки сельхозтехники "ЮГАГРО". В 2022 году на Кубани семенные посевы отечественной сахарной свеклы заложили на площади порядка 243 гектар, такие значительные площади были выделены впервые. Отмечалось, что этими семенами можно будет обеспечить до 50% посевной площади. Краснодарский край является крупнейшим в России регионом-производителем сахарной свеклы и свекловичного сахара. Предприятия свекловичного комплекса являются градообразующими для экономики региона. Краевая программа развития семеноводства сахарной свеклы разработана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отмечает пресс-служба краевой администрации.
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белоруссия, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, роман головченко
Краснодарский край, Белоруссия, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Роман Головченко

Семена сахарной свеклы и кукурузы с Кубани начнут поставлять в Белоруссию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая сахарной свеклы
Уборка урожая сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая сахарной свеклы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края и Белоруссии договорились о поставках в республику семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев.
"В ходе двухсторонних переговоров с главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко оценили промежуточные результаты делового сотрудничества и наиболее перспективные направления развития партнерских отношений… Договорились о поставках в Республику Беларусь семян сахарной свёклы и кукурузы кубанской селекции", - написал в Telegram-канале Кондратьев по итогам встречи в рамках юбилейной выставки сельхозтехники "ЮГАГРО".
В 2022 году на Кубани семенные посевы отечественной сахарной свеклы заложили на площади порядка 243 гектар, такие значительные площади были выделены впервые. Отмечалось, что этими семенами можно будет обеспечить до 50% посевной площади.
Краснодарский край является крупнейшим в России регионом-производителем сахарной свеклы и свекловичного сахара. Предприятия свекловичного комплекса являются градообразующими для экономики региона. Краевая программа развития семеноводства сахарной свеклы разработана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отмечает пресс-служба краевой администрации.
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Краснодарский крайБелоруссияКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевРоман Головченко
 
 
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