https://ria.ru/20231121/sudokhodstvo-1910825314.html

Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства

Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства - РИА Новости, 21.11.2023

Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства

Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:03

2023-11-21T15:03

2023-11-21T15:06

владимир путин

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения – развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства РФ Белоусов", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20231115/neft-1909633865.html

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владимир путин, андрей белоусов, россия