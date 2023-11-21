Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 21.11.2023 (обновлено: 15:06 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sudokhodstvo-1910825314.html
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства - РИА Новости, 21.11.2023
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства
Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:03
2023-11-21T15:06
владимир путин
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_0:131:3009:1825_1920x0_80_0_0_2595877ca1c39515ded73c4dba36de14.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения – развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства РФ Белоусов", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20231115/neft-1909633865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_4db0e417b376fc9e696aace4de95d2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, андрей белоусов, россия
Владимир Путин, Андрей Белоусов, Россия
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства

Путин 22 ноября обсудит с членами кабмина развитие международного судоходства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения – развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства РФ Белоусов", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Танкер с нефтью - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Эксперт: Дания нарушит нормы судоходства, проверяя суда с нефтью из России
15 ноября, 16:49
 
Владимир ПутинАндрей БелоусовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала