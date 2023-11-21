https://ria.ru/20231121/sudokhodstvo-1910825314.html
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства - РИА Новости, 21.11.2023
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства
Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:03
2023-11-21T15:03
2023-11-21T15:06
владимир путин
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения – развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства РФ Белоусов", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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владимир путин, андрей белоусов, россия
Владимир Путин, Андрей Белоусов, Россия
Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства
Путин 22 ноября обсудит с членами кабмина развитие международного судоходства
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения – развитие международного судоходства. С докладом выступит первый заместитель председателя правительства РФ Белоусов", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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