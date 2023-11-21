Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня" - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 21.11.2023 (обновлено: 13:20 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/suddenok-1910761031.html
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня" - РИА Новости, 21.11.2023
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"
Осужденную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок освободили от наказания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:47
2023-11-21T13:20
происшествия
кемерово
сергей генин
пожар в торговом центре в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155354/63/1553546337_0:104:2573:1551_1920x0_80_0_0_bc041fca0bd0d33860ae01d847da18a5.jpg
КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Осужденную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок освободили от наказания, сообщил РИА Новости информированный источник. Судденок по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" в ноябре 2021 года была осуждена на 13,5 лет колонии. В конце июня суд апелляционной инстанции смягчил ей наказание на два месяца. Под стражей она находилась с конца марта 2018 года. "Ее освободили еще в сентябре, кажется. Связано с заболеванием", – сказал источник. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания.
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155354/63/1553546337_0:0:2225:1669_1920x0_80_0_0_c54d7e9afa5191002c19cd73cd130c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, сергей генин, пожар в торговом центре в кемерово
Происшествия, Кемерово, Сергей Генин, Пожар в торговом центре в Кемерово
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"

Источник: осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне" Судденок вышла на свободу

© РИА Новости / Максим Серков | Перейти в медиабанкГендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде в Кемерово
Гендиректор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде в Кемерово - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Максим Серков
Перейти в медиабанк
Гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде в Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Осужденную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок освободили от наказания, сообщил РИА Новости информированный источник.
Судденок по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" в ноябре 2021 года была осуждена на 13,5 лет колонии. В конце июня суд апелляционной инстанции смягчил ей наказание на два месяца. Под стражей она находилась с конца марта 2018 года.
«
"Ее освободили еще в сентябре, кажется. Связано с заболеванием", – сказал источник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания.
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
25 марта, 09:31
 
ПроисшествияКемеровоСергей ГенинПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала