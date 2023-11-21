Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"
Источник: осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне" Судденок вышла на свободу
© РИА Новости / Максим Серков | Перейти в медиабанкГендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде в Кемерово
Гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Осужденную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок освободили от наказания, сообщил РИА Новости информированный источник.
Судденок по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" в ноябре 2021 года была осуждена на 13,5 лет колонии. В конце июня суд апелляционной инстанции смягчил ей наказание на два месяца. Под стражей она находилась с конца марта 2018 года.
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"Ее освободили еще в сентябре, кажется. Связано с заболеванием", – сказал источник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания.