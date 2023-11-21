https://ria.ru/20231121/suddenok-1910761031.html

Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"

Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня" - РИА Новости, 21.11.2023

Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"

Осужденную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок освободили от наказания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:47

2023-11-21T11:47

2023-11-21T13:20

происшествия

кемерово

сергей генин

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Осужденную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок освободили от наказания, сообщил РИА Новости информированный источник. Судденок по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" в ноябре 2021 года была осуждена на 13,5 лет колонии. В конце июня суд апелляционной инстанции смягчил ей наказание на два месяца. Под стражей она находилась с конца марта 2018 года. "Ее освободили еще в сентябре, кажется. Связано с заболеванием", – сказал источник. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html

кемерово

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происшествия, кемерово, сергей генин, пожар в торговом центре в кемерово