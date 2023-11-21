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В Мурманской области заключили под стражу девушку, задушившую своего сына - РИА Новости, 21.11.2023
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19:59 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/sud-1910910058.html
В Мурманской области заключили под стражу девушку, задушившую своего сына
В Мурманской области заключили под стражу девушку, задушившую своего сына - РИА Новости, 21.11.2023
В Мурманской области заключили под стражу девушку, задушившую своего сына
Суд в Апатитах Мурманской области заключил под стражу 20-летнюю женщину, которая обвиняется в том, что задушила своего годовалого ребенка, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:59
2023-11-21T19:59
происшествия
апатиты
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Суд в Апатитах Мурманской области заключил под стражу 20-летнюю женщину, которая обвиняется в том, что задушила своего годовалого ребенка, сообщили в региональном СУСК РФ. По версии следствия, в ночь на понедельник женщина 2003 года рождения, находясь в квартире дома по переулку Московскому в городе Апатиты, испытывая личную неприязнь, задушила своего малолетнего ребенка 2022 года рождения, который скончался на месте преступления. "В настоящее время по ходатайству следователя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что женщина, у которой есть еще старший ребенок, созналась в совершении преступления. Прокуратура региона и СК в свою очередь начали проверку соблюдений требований законодательства органами профилактики безнадзорности и ответственными должностными лицами при организации работы с состоящей на профилактическом учете семьей, эффективности и своевременности принимаемых мер. Старший ребенок изъят из семьи.
https://ria.ru/20231120/arest-1910612246.html
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происшествия, апатиты, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Апатиты, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области заключили под стражу девушку, задушившую своего сына

СК: в Мурманской области заключили под стражу девушку, задушившую своего сына

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Суд в Апатитах Мурманской области заключил под стражу 20-летнюю женщину, которая обвиняется в том, что задушила своего годовалого ребенка, сообщили в региональном СУСК РФ.
По версии следствия, в ночь на понедельник женщина 2003 года рождения, находясь в квартире дома по переулку Московскому в городе Апатиты, испытывая личную неприязнь, задушила своего малолетнего ребенка 2022 года рождения, который скончался на месте преступления.
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"В настоящее время по ходатайству следователя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что женщина, у которой есть еще старший ребенок, созналась в совершении преступления. Прокуратура региона и СК в свою очередь начали проверку соблюдений требований законодательства органами профилактики безнадзорности и ответственными должностными лицами при организации работы с состоящей на профилактическом учете семьей, эффективности и своевременности принимаемых мер. Старший ребенок изъят из семьи.
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ПроисшествияАпатитыМурманская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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