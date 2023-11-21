https://ria.ru/20231121/sud-1910840285.html
Суд вынес приговор убийце радиоведущей, зарезавшему ее 247 ударами ножа
Суд вынес приговор убийце радиоведущей, зарезавшему ее 247 ударами ножа - РИА Новости, 21.11.2023
Суд вынес приговор убийце радиоведущей, зарезавшему ее 247 ударами ножа
Суд назначил 14 лет мужчине, который убил радиоведущую в Москве 247 ударами ножа, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры во вторник. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:37
2023-11-21T15:37
2023-11-21T15:38
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Суд назначил 14 лет мужчине, который убил радиоведущую в Москве 247 ударами ножа, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры во вторник. По данным следствия, утром 3 января обвиняемый в квартире дома на улице Полины Осипенко в ходе ссоры нанес 34-летней женщине "ножом с длиной клинка 15 сантиметров множественные ранения, от которых она скончалась на месте". Эксперты насчитали не менее 247 ран в области шеи, туловища, рук и ног, уточнили в прокуратуре. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась ведущая "Русского радио Вологда" Анна Азовская. Помимо убийства, задержанный обвиняется по статье об угрозах применения насилия в отношении представителя власти – фигурант угрожал полицейским, прибывшим для его задержания, "демонстрируя при этом нож". "С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры, суд назначил Владимиру Маклакову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима... Он осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - говорится в релизе.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд вынес приговор убийце радиоведущей, зарезавшему ее 247 ударами ножа
Убийца радиоведущей, зарезавший ее 247 ударами ножа, получил 14 лет
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Суд назначил 14 лет мужчине, который убил радиоведущую в Москве 247 ударами ножа, сообщается в Telegram-канале столичной
прокуратуры во вторник.
По данным следствия, утром 3 января обвиняемый в квартире дома на улице Полины Осипенко в ходе ссоры нанес 34-летней женщине "ножом с длиной клинка 15 сантиметров множественные ранения, от которых она скончалась на месте". Эксперты насчитали не менее 247 ран в области шеи, туловища, рук и ног, уточнили в прокуратуре.
Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась ведущая "Русского радио Вологда" Анна Азовская.
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Помимо убийства, задержанный обвиняется по статье об угрозах применения насилия в отношении представителя власти – фигурант угрожал полицейским, прибывшим для его задержания, "демонстрируя при этом нож".
"С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры, суд назначил Владимиру Маклакову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима... Он осужден по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - говорится в релизе.
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