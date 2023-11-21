https://ria.ru/20231121/sud-1910819607.html

КС вступился за женщину, которая не смогла взыскать весь долг по алиментам

КС вступился за женщину, которая не смогла взыскать весь долг по алиментам - РИА Новости, 21.11.2023

КС вступился за женщину, которая не смогла взыскать весь долг по алиментам

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жительницы Новосибирской области, которой не удалось в судебном порядке взыскать с отца своих детей... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:45

2023-11-21T14:45

2023-11-21T14:45

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новосибирская область

происшествия

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жительницы Новосибирской области, которой не удалось в судебном порядке взыскать с отца своих детей весь долг по алиментам, следует из материалов КС. Дело о проверке конституционности статьи 129, части первой статьи 331, пункта 3 части первой статьи 379.1, части первой статьи 379.2 и пункта 6 части первой статьи 390 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ рассмотрено в связи с жалобой Надежды Хомутининой из Новосибирской области. История вопроса Как информирует пресс-служба КС, в июне 2013 года судебным приказом мирового судьи в пользу Хомутининой с отца ее двух несовершеннолетних детей взысканы алименты на их содержание. В феврале 2014 года по просьбе должника, пообещавшего добросовестно платить алименты, женщина отозвала исполнительный документ, однако из-за долгов по этим выплатам в августе 2018 года судебный пристав вынес постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании алиментов. Спустя 7 лет после выдачи судебный приказ о выплате алиментов был отменен мировым судьей на основании возражений отца детей относительно его исполнения. Подав эти возражения за пределами уставленного десятидневного срока, мужчина представил документы, подтверждающие причину его пропуска. Хомутининой не удалось обжаловать это решение в судах, указавших на возможность дальнейшего движения дела "посредством искового производства". После отмены судебного приказа женщина обратилась в суд с иском о взыскании алиментов и задолженности по ним, но ее требования были удовлетворены частично. "В жалобе в Конституционный суд… заявительница утверждает, что после отмены судебного приказа и после обращения в суд с иском она не смогла взыскать задолженность по алиментам с даты, установленной при исполнении судебного приказа", - отмечается в постановлении КС России. Позиция Конституционного судаКак указал Конституционный суд, после отмены судебного приказа Хомутинина, которая "добросовестно и последовательно" защищала в судебном прядке свои права, а также права несовершеннолетних детей, "не получила того уровня защиты, который ранее был установлен судебным приказом, а именно не смогла взыскать задолженность по алиментам с даты, исчисленной в рамках исполнения судебного приказа". При этом, по оценке КС России, оспоренные положения статьей 129 и 331 ГПК РФ не нарушают конституционных прав заявительницы. "Статья 129 ГПК Российской Федерации и взаимосвязанная с ней часть первая статьи 331 данного Кодекса не противоречат Конституции Российской Федерации в той мере, в какой… у взыскателя предполагается возможность – в случае отмены судебного приказа в связи с поступлением возражений должника относительно его исполнения за пределами предусмотренного срока – обжаловать соответствующее определение по мотиву отсутствия уважительных причин непредставления должником этих возражений ранее, в том числе в установленный срок", - говорится в постановлении КС РФ. Одновременно КС признал статью 129 ГПК РФ не соответствующей Основному закону на основании того, что допускаемая в судебной практике отмена судебного приказа о взыскании алиментов на детей не сопровождается "гарантиями возможности удовлетворения в порядке искового производства требований взыскателя алиментов за период, за который алименты подлежали взысканию согласно судебному приказу". Законодателю предписано изменить соответствующие правовые нормы. До этого требования о взыскании алиментов на детей, заявленные после отмены судебного приказа на основании возражений должника, которые были поданы за пределами установленного срока, удовлетворяются за весь период, указанный в судебном приказе. "Правоприменительные решения, принятые по делу гражданки Хомутининой Надежды Петровны в исковом производстве, подлежат пересмотру в установленном порядке", - заключается в постановлении КС России.

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россия, новосибирская область, происшествия, конституционный суд рф