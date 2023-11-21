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В Красноярске начался процесс над телеведущим по делу о мошенничестве
В Красноярске начался процесс над телеведущим по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2023
В Красноярске начался процесс над телеведущим по делу о мошенничестве
В Красноярске начался процесс над телеведущим и предпринимателем Максимом Гуревичем по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:13
2023-11-21T08:13
2023-11-21T08:13
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. В Красноярске начался процесс над телеведущим и предпринимателем Максимом Гуревичем по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Директор ООО "Современное производство" и известный в Красноярске телеведущий Гуревич был арестован в январе, в марте его перевели под домашний арест, а в июле заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Первое заседание суда должно было состояться 9 ноября. Однако из-за неявки адвокатов заседание перенесли. "В Центральном районном суде Красноярска начался процесс над известным телеведущим, предпринимателем Максимом Гуревичем", - говорится в сообщении. В суде сообщили, что сторона обвинения огласила обвинительное заключение и начался допрос обвиняемого. Продолжение допроса запланировано на следующее заседание 29 ноября. Ранее в краевом главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Гуревича по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения). По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры, искусства, образования, физической культуры и спорта. Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске начался процесс над телеведущим по делу о мошенничестве
В Красноярске начался процесс над телеведущим Гуревичем по делу о мошенничестве
КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости.
В Красноярске начался процесс над телеведущим и предпринимателем Максимом Гуревичем по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба
судов Красноярского края.
Директор ООО "Современное производство" и известный в Красноярске телеведущий Гуревич был арестован в январе, в марте его перевели под домашний арест, а в июле заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Первое заседание суда должно было состояться 9 ноября. Однако из-за неявки адвокатов заседание перенесли.
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"В Центральном районном суде Красноярска начался процесс над известным телеведущим, предпринимателем Максимом Гуревичем", - говорится в сообщении.
В суде сообщили, что сторона обвинения огласила обвинительное заключение и начался допрос обвиняемого. Продолжение допроса запланировано на следующее заседание 29 ноября.
Ранее в краевом главке СК
сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Гуревича по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения).
По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры, искусства, образования, физической культуры и спорта. Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.
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