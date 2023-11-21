https://ria.ru/20231121/sud-1910720929.html

В Красноярске начался процесс над телеведущим по делу о мошенничестве

В Красноярске начался процесс над телеведущим по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.11.2023

В Красноярске начался процесс над телеведущим по делу о мошенничестве

В Красноярске начался процесс над телеведущим и предпринимателем Максимом Гуревичем по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:13

2023-11-21T08:13

2023-11-21T08:13

происшествия

красноярск

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891965644_161:412:3067:2047_1920x0_80_0_0_56fe798552ec79d052f05bcfa5981555.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. В Красноярске начался процесс над телеведущим и предпринимателем Максимом Гуревичем по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Директор ООО "Современное производство" и известный в Красноярске телеведущий Гуревич был арестован в январе, в марте его перевели под домашний арест, а в июле заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Первое заседание суда должно было состояться 9 ноября. Однако из-за неявки адвокатов заседание перенесли. "В Центральном районном суде Красноярска начался процесс над известным телеведущим, предпринимателем Максимом Гуревичем", - говорится в сообщении. В суде сообщили, что сторона обвинения огласила обвинительное заключение и начался допрос обвиняемого. Продолжение допроса запланировано на следующее заседание 29 ноября. Ранее в краевом главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Гуревича по факту хищения путем обмана денежных средств из бюджета Красноярского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения). По информации следователей, в конце 2021 года группа лиц похитила из краевого бюджета более пяти миллионов рублей, которые выделялись минспорта региона для некоммерческой организации "Открытые сердца" на организацию и проведение церемонии награждения одаренных детей в области культуры, искусства, образования, физической культуры и спорта. Следователи уточнили, что подозреваемые признали вину в части хищения денег по отдельным договорам, в том числе на приобретение подарков.

https://ria.ru/20231120/fas-1910504030.html

https://ria.ru/20231120/sauna-1910621341.html

красноярск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)