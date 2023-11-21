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При стрельбе в штате Колорадо погибли три человека - РИА Новости, 21.11.2023
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20:15 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/strelba-1910912871.html
При стрельбе в штате Колорадо погибли три человека
При стрельбе в штате Колорадо погибли три человека - РИА Новости, 21.11.2023
При стрельбе в штате Колорадо погибли три человека
Три человека погибли и один получил ранения после стрельбы в американском штате Колорадо, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:15
2023-11-21T20:15
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и один получил ранения после стрельбы в американском штате Колорадо, передает телеканал NBC News. "Двое мужчин и одна женщина были застрелены, другая женщина получает медицинскую помощь в больнице", - говорится в публикации со ссылкой на офис шерифа округа Кастер. Отмечается, что полиция установила личность подозреваемого и автомобиль, на котором он перемещался, начав операцию по поиску предполагаемого преступника. По данным телеканала, инцидент стал результатом "имущественного спора между сторонами".
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колорадо, в мире, сша
Колорадо, В мире, США
При стрельбе в штате Колорадо погибли три человека

При стрельбе в американском штате Колорадо трое погибли и один получил ранения

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и один получил ранения после стрельбы в американском штате Колорадо, передает телеканал NBC News.
"Двое мужчин и одна женщина были застрелены, другая женщина получает медицинскую помощь в больнице", - говорится в публикации со ссылкой на офис шерифа округа Кастер.
Отмечается, что полиция установила личность подозреваемого и автомобиль, на котором он перемещался, начав операцию по поиску предполагаемого преступника.
По данным телеканала, инцидент стал результатом "имущественного спора между сторонами".
Полицейский на дороге, ведущей к больнице Нью-Гэмпшира, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек
18 ноября, 01:07
 
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