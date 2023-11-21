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Названы самые посещаемые страны мира
Названы самые посещаемые страны мира - РИА Новости, 21.11.2023
Названы самые посещаемые страны мира
Эксперты составили список самых посещаемых стран мира, в основе прогноза – данные Всемирной туристической организации по турпотоку за первое полугодие в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T02:04
2023-11-21T02:04
2023-11-21T02:04
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Эксперты составили список самых посещаемых стран мира, в основе прогноза – данные Всемирной туристической организации по турпотоку за первое полугодие в корреляции с темпами восстановления объемов доковидного периода, сообщает АТОР со ссылкой на рейтинг World Population Review.На первом месте с показателем в 89,4 миллиона гостей оказалась Франция. Это звание она удерживает уже 30 лет. На втором – 83,7 миллиона туристов – Испания. На третьем – 79,3 миллиона – США.Также в первую пятерку вошел Китай с 65,7 миллиона туристов. "Посетите Великую Китайскую стену, Запретный Город в Пекине, Терракотовую армию в Сиане, Шанхай и его потрясающие небоскребы", – советуют эксперты, напоминая, что в эту страну есть прямые рейсы из России.Замыкает пятерку Италия, которую посещают 64,5 миллиона гостей.Популярная у российских туристов Турция заняла шестую строчку рейтинга (51,2 миллиона гостей). Туда легко добраться из России и высокий летний сезон и зимой.На седьмом месте (45 миллионов туристов) Мексика, на восьмом – Таиланд (39,8 миллиона). Также в рейтинг вошли Германия (девятое место, 39,6 миллиона туристов) и Великобритания (десятое место, 39,4 миллиона).
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Франция, Испания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), США, Китай, Италия, Турция, Мексика, Таиланд, Германия, Великобритания
Названы самые посещаемые страны мира
АТОР: Франция, Испания, США, Китай и Италия – самые посещаемые страны мира