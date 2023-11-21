https://ria.ru/20231121/strany-1910655788.html

Названы самые посещаемые страны мира

Названы самые посещаемые страны мира - РИА Новости, 21.11.2023

Названы самые посещаемые страны мира

Эксперты составили список самых посещаемых стран мира, в основе прогноза – данные Всемирной туристической организации по турпотоку за первое полугодие в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T02:04

2023-11-21T02:04

2023-11-21T02:04

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

франция

испания

ассоциация туроператоров россии (атор)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151684/82/1516848216_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_89c6b87d428f2345bd6013ff8e57b6ce.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Эксперты составили список самых посещаемых стран мира, в основе прогноза – данные Всемирной туристической организации по турпотоку за первое полугодие в корреляции с темпами восстановления объемов доковидного периода, сообщает АТОР со ссылкой на рейтинг World Population Review.На первом месте с показателем в 89,4 миллиона гостей оказалась Франция. Это звание она удерживает уже 30 лет. На втором – 83,7 миллиона туристов – Испания. На третьем – 79,3 миллиона – США.Также в первую пятерку вошел Китай с 65,7 миллиона туристов. "Посетите Великую Китайскую стену, Запретный Город в Пекине, Терракотовую армию в Сиане, Шанхай и его потрясающие небоскребы", – советуют эксперты, напоминая, что в эту страну есть прямые рейсы из России.Замыкает пятерку Италия, которую посещают 64,5 миллиона гостей.Популярная у российских туристов Турция заняла шестую строчку рейтинга (51,2 миллиона гостей). Туда легко добраться из России и высокий летний сезон и зимой.На седьмом месте (45 миллионов туристов) Мексика, на восьмом – Таиланд (39,8 миллиона). Также в рейтинг вошли Германия (девятое место, 39,6 миллиона туристов) и Великобритания (десятое место, 39,4 миллиона).

https://ria.ru/20231011/puteshestviya-1901774830.html

франция

испания

сша

китай

италия

турция

мексика

таиланд

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, франция, испания, ассоциация туроператоров россии (атор), сша, китай, италия, турция, мексика, таиланд, германия, великобритания