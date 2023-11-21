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США продлили пребывание своего флота в Средиземном море
США продлили пребывание своего флота в Средиземном море - РИА Новости, 21.11.2023
США продлили пребывание своего флота в Средиземном море
США продлили пребывание ударной группы во главе с авианосцем "Форд" в восточной части Средиземного моря, сообщили РИА Новости в европейском командовании... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:15
2023-11-21T16:15
2023-11-21T16:20
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США продлили пребывание ударной группы во главе с авианосцем "Форд" в восточной части Средиземного моря, сообщили РИА Новости в европейском командовании Пентагона."Мы можем подтвердить, что ударная группа во главе с авианосцем "Форд" продолжает находиться в восточной части Средиземного моря", - сообщил представитель командования.В командовании назвали пребывание ударной группы "рутинной операцией", направленной "на реагирование на изменение окружающей обстановки".Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря после эскалации вокруг Израиля. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
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в мире, сша, средиземное море, израиль, джеральд форд, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Средиземное море, Израиль, Джеральд Форд, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США продлили пребывание своего флота в Средиземном море
США продлили пребывание своего флота в восточной части Средиземного моря