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США продлили пребывание своего флота в Средиземном море - РИА Новости, 21.11.2023
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16:15 21.11.2023 (обновлено: 16:20 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ssha-1910851987.html
США продлили пребывание своего флота в Средиземном море
США продлили пребывание своего флота в Средиземном море - РИА Новости, 21.11.2023
США продлили пребывание своего флота в Средиземном море
США продлили пребывание ударной группы во главе с авианосцем "Форд" в восточной части Средиземного моря, сообщили РИА Новости в европейском командовании... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:15
2023-11-21T16:20
в мире
сша
средиземное море
израиль
джеральд форд
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США продлили пребывание ударной группы во главе с авианосцем "Форд" в восточной части Средиземного моря, сообщили РИА Новости в европейском командовании Пентагона."Мы можем подтвердить, что ударная группа во главе с авианосцем "Форд" продолжает находиться в восточной части Средиземного моря", - сообщил представитель командования.В командовании назвали пребывание ударной группы "рутинной операцией", направленной "на реагирование на изменение окружающей обстановки".Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря после эскалации вокруг Израиля. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
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в мире, сша, средиземное море, израиль, джеральд форд, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Средиземное море, Израиль, Джеральд Форд, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США продлили пребывание своего флота в Средиземном море

США продлили пребывание своего флота в восточной части Средиземного моря

© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США продлили пребывание ударной группы во главе с авианосцем "Форд" в восточной части Средиземного моря, сообщили РИА Новости в европейском командовании Пентагона.
«
"Мы можем подтвердить, что ударная группа во главе с авианосцем "Форд" продолжает находиться в восточной части Средиземного моря", - сообщил представитель командования.
В командовании назвали пребывание ударной группы "рутинной операцией", направленной "на реагирование на изменение окружающей обстановки".
Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря после эскалации вокруг Израиля. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
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В миреСШАСредиземное мореИзраильДжеральд ФордМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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