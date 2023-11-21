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"Против России". В США заговорили о войне на три фронта - РИА Новости, 21.11.2023
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15:09 21.11.2023 (обновлено: 15:45 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ssha-1910827028.html
"Против России". В США заговорили о войне на три фронта
"Против России". В США заговорили о войне на три фронта - РИА Новости, 21.11.2023
"Против России". В США заговорили о войне на три фронта
США не смогут воевать сразу на три фронта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:09
2023-11-21T15:45
в мире
сша
украина
израиль
джейк салливан
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министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США не смогут воевать сразу на три фронта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сейчас у нас глупая администрация, &lt;…&gt; я слышал разговоры о том, что мы можем позволить себе вести три войны. &lt;…&gt; Это все безумие", — отметил он.По мнению эксперта, в Белом доме заблуждаются по поводу способности Соединенных Штатов участвовать в военных действиях против России, Китая и всего исламского мира одновременно. Американская экономика может не справиться с такой нагрузкой, пояснил Макгрегор.В последнее время СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от конфликта в бывшей советской республике, а поддержка киевского режима ослабевает. На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине.В свою очередь, вопрос выделения средств для указанных стран предстоит рассмотреть отдельно. Американский лидер запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html
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в мире, сша, украина, израиль, джейк салливан, джо байден, министерство обороны сша, россия, китай
В мире, США, Украина, Израиль, Джейк Салливан, Джо Байден, Министерство обороны США, Россия, Китай
"Против России". В США заговорили о войне на три фронта

Макгрегор: США не могут воевать с Россией, Китаем и исламским миром одновременно

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США не смогут воевать сразу на три фронта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Сейчас у нас глупая администрация, <…> я слышал разговоры о том, что мы можем позволить себе вести три войны. <…> Это все безумие", — отметил он.
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По мнению эксперта, в Белом доме заблуждаются по поводу способности Соединенных Штатов участвовать в военных действиях против России, Китая и всего исламского мира одновременно. Американская экономика может не справиться с такой нагрузкой, пояснил Макгрегор.
В последнее время СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от конфликта в бывшей советской республике, а поддержка киевского режима ослабевает. На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы федерального правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине.
В свою очередь, вопрос выделения средств для указанных стран предстоит рассмотреть отдельно. Американский лидер запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
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