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У Киева большие проблемы из-за сокращения поставок оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
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09:03 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ssha-1910726522.html
У Киева большие проблемы из-за сокращения поставок оружия, сообщили СМИ
У Киева большие проблемы из-за сокращения поставок оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2023
У Киева большие проблемы из-за сокращения поставок оружия, сообщили СМИ
В Киеве на фоне сокращения поставок боеприпасов США заявили, что у Украины "большие проблемы", ВСУ могут потерять позиции на поле боя "очень дорогой ценой",... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:03
2023-11-21T09:03
в мире
украина
россия
киев
ллойд остин
сергей лавров
анатолий антонов
нато
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Киеве на фоне сокращения поставок боеприпасов США заявили, что у Украины "большие проблемы", ВСУ могут потерять позиции на поле боя "очень дорогой ценой", сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Как сообщает телеканал, украинский чиновник выразил реальную обеспокоенность по поводу поставок оружия в США в свете существующих разногласий в американском конгрессе по поводу продолжения оказания помощи Киеву. "У нас большие проблемы... основные боеприпасы не поступают", - заявил чиновник. Он предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой". Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Киеву США рассматривают как "успокоительную пилюлю", находящейся на грани коллапса Украине. В администрации США при этом признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за того, что практически израсходованы согласованные конгрессом средства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910721934.html
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в мире, украина, россия, киев, ллойд остин, сергей лавров, анатолий антонов, нато, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, Россия, Киев, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Анатолий Антонов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пентагон
У Киева большие проблемы из-за сокращения поставок оружия, сообщили СМИ

ABC: у Киева из-за сокращения поставок боеприпасов США большие проблемы

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Киеве на фоне сокращения поставок боеприпасов США заявили, что у Украины "большие проблемы", ВСУ могут потерять позиции на поле боя "очень дорогой ценой", сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Как сообщает телеканал, украинский чиновник выразил реальную обеспокоенность по поводу поставок оружия в США в свете существующих разногласий в американском конгрессе по поводу продолжения оказания помощи Киеву.
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"У нас большие проблемы... основные боеприпасы не поступают", - заявил чиновник.
Он предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой".
Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Киеву США рассматривают как "успокоительную пилюлю", находящейся на грани коллапса Украине.
В администрации США при этом признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за того, что практически израсходованы согласованные конгрессом средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияКиевЛлойд ОстинСергей ЛавровАнатолий АнтоновНАТОВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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