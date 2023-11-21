https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

США страхуются от предательства Киева

США страхуются от предательства Киева - РИА Новости, 21.11.2023

США страхуются от предательства Киева

Вчера в Киев неожиданно прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Данный визит играет дополнительными гранями, если вспомнить, что на прошлой неделе точно так же... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:00

2023-11-21T08:02

аналитика

киев

украина

сша

ллойд остин

уильям бернс

биньямин нетаньяху

центральное разведывательное управление (цру)

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Вчера в Киев неожиданно прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Данный визит играет дополнительными гранями, если вспомнить, что на прошлой неделе точно так же внезапно там побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. И это в момент, когда самой горячей и больной темой для Вашингтона со всей очевидностью является палестино-израильский конфликт.Казалось бы, Штатам просто не до Украины в настоящее время. Однако ж и главе Пентагона, и руководителю разведывательной службы США пришлось переключиться с ближневосточного аврала на Киев, а это означает только одно: события там развиваются как-то совсем нехорошо, раз американцам пришлось послать туда столь высокопоставленные фигуры.Что именно идет не так, догадаться нетрудно: Запад созрел для признания факта, что украинская карта против России бита — во всяком случае, в нынешних раскладах — и необходимо изменение стратегии. А вот как именно ее менять — идут сейчас по обе стороны Атлантического океана ожесточенные споры.Ошибочно считать, что Европа и Штаты стали трезво смотреть на ситуацию и готовы признать свое поражение в войне против нашей страны. Голоса, озвучивающие подобную точку зрения, там находятся в абсолютном меньшинстве и по существу маргинальны. Уверенность Запада в своем превосходстве непоколебима — по крайней мере на словах.Последние недели страницы ведущих мировых СМИ наводнили публикации, предлагающие свои пути выхода из сложившегося тупика. Несмотря на многочисленность и кажущееся разнообразие, на самом деле все озвучиваемые предложения очень похожи между собой. Они предполагают ту или иную заморозку конфликта, активное восстановление Украины (обычно с вхождением страны в ЕС и НАТО) — ну а дальше кто-то прозрачно намекает, а кто-то говорит прямо, что через несколько лет набравшийся сил Киев сделает новую попытку победить Россию в горячем конфликте.Утопичность данных прожектов даже не в вопросе, согласится ли Москва. Важнее другое: все они предполагают, что Запад должен взять Киев на содержание на многие годы вперед, причем речь о суммах ненамного меньше тех сотен миллиардов долларов, которые были выделены на него с 24 февраля 2022-го. И если формально большинство западных стран сохраняют свою позицию "Стоим вместе с Украиной до конца", то в реальности их консолидация трещит по швам, особенно при перспективе платить за Киев долгие годы. Внутренние американские дрязги, из-за которых во временный бюджет США не включена финансовая поддержка Украины, усиливают разброд и шатания. В общем, Ллойду Остину предстоит на этой неделе непростая работа на очередном заседании стран — доноров Киева. И анонсированный им по итогам вчерашнего визита новый пакет помощи в сто миллионов долларов делу не помогает: на фоне необходимых десятков миллиардов озвученная сумма свидетельствует, что США откровенно скребут по сусекам.В этой не слишком оптимистичной конструкции нельзя недооценивать еще один важный проблемный фактор — сам Киев. Украинские элиты прекрасно отдают себе отчет, что их короткий "золотой век" уходит и шансы на его возвращение стремятся к нулю. Они знают, что война против России проиграна, что мир от Украины устал и скоро окончательно потеряет к ней интерес, что денежный поток, обрушившийся на них в последние полтора года, иссякает, а значит, пришло время для новых авантюр и махинаций.Можно не сомневаться, что под многочисленными слухами о резко обострившейся подковерной борьбе в Киеве скрывается зерно правды. Украинские элиты никогда не были безвольными марионетками в руках геополитического патрона, кем бы тот ни был: они всегда играют свою собственную (глупую, близорукую, но собственную) игру, нередко действуя поперек "вышестоящей инстанции" и вредя ей. Запад многократно убедился в этом на собственной шкуре: недавнее заявление Зеленского об отмене выборов можно считать типичной иллюстрацией.В нынешней ситуации киевский истеблишмент во всем его многообразии, без сомнения, уже запустил бурные интриги и закулисные игры, и можно только догадываться, к какому результату те способны привести — вплоть до самых фантасмагорических.И для Вашингтона возникает проблема.Это в старые, однополярные времена для Соединенных Штатов были неважны мелкие интриги у одного из вассалов: возникающие проблемы решались быстро и эффективно, а для американской публики и вовсе не имело значения, что там происходит на другом конце света. Теперь все иначе. Прямо сейчас рейтинг действующего президента валится стремительным домкратом из-за военной операции Израиля, которую Белый дом вынужден поддерживать, а принудить Биньямина Нетаньяху, чтобы тот поумерил безжалостность ЦАХАЛ, не получается, потому что у израильского премьер-министра собственное политическое выживание на кону и он игнорирует пожелания Вашингтона.В ситуации переключения внимания американцев на Ближний Восток резко возрастают шансы на то, что события в Киеве повернутся совсем не так, как им нужно, — и это станет еще одним гвоздем в крышку гроба предвыборной кампании демократов.Поэтому Штаты вынуждены в разгар кризиса в другом регионе отправлять в Киев вместо обычных эмиссаров средней руки руководителей Пентагона и ЦРУ — в надежде удержать украинские власти в узде, а ситуацию на Украине под контролем.Именно так умирает гегемония единственной сверхдержавы: она не летит с диким грохотом в тартарары, а просто постепенно рассыпается в руках и ускользает сквозь пальцы, как песок.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910665398.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

киев

украина

сша

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аналитика, киев, украина, сша, ллойд остин, уильям бернс, биньямин нетаньяху, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, евросоюз