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США страхуются от предательства Киева - РИА Новости, 21.11.2023
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08:00 21.11.2023 (обновлено: 08:02 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
США страхуются от предательства Киева
США страхуются от предательства Киева - РИА Новости, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
Вчера в Киев неожиданно прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Данный визит играет дополнительными гранями, если вспомнить, что на прошлой неделе точно так же... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:00
2023-11-21T08:02
аналитика
киев
украина
сша
ллойд остин
уильям бернс
биньямин нетаньяху
центральное разведывательное управление (цру)
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Вчера в Киев неожиданно прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Данный визит играет дополнительными гранями, если вспомнить, что на прошлой неделе точно так же внезапно там побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. И это в момент, когда самой горячей и больной темой для Вашингтона со всей очевидностью является палестино-израильский конфликт.Казалось бы, Штатам просто не до Украины в настоящее время. Однако ж и главе Пентагона, и руководителю разведывательной службы США пришлось переключиться с ближневосточного аврала на Киев, а это означает только одно: события там развиваются как-то совсем нехорошо, раз американцам пришлось послать туда столь высокопоставленные фигуры.Что именно идет не так, догадаться нетрудно: Запад созрел для признания факта, что украинская карта против России бита — во всяком случае, в нынешних раскладах — и необходимо изменение стратегии. А вот как именно ее менять — идут сейчас по обе стороны Атлантического океана ожесточенные споры.Ошибочно считать, что Европа и Штаты стали трезво смотреть на ситуацию и готовы признать свое поражение в войне против нашей страны. Голоса, озвучивающие подобную точку зрения, там находятся в абсолютном меньшинстве и по существу маргинальны. Уверенность Запада в своем превосходстве непоколебима — по крайней мере на словах.Последние недели страницы ведущих мировых СМИ наводнили публикации, предлагающие свои пути выхода из сложившегося тупика. Несмотря на многочисленность и кажущееся разнообразие, на самом деле все озвучиваемые предложения очень похожи между собой. Они предполагают ту или иную заморозку конфликта, активное восстановление Украины (обычно с вхождением страны в ЕС и НАТО) — ну а дальше кто-то прозрачно намекает, а кто-то говорит прямо, что через несколько лет набравшийся сил Киев сделает новую попытку победить Россию в горячем конфликте.Утопичность данных прожектов даже не в вопросе, согласится ли Москва. Важнее другое: все они предполагают, что Запад должен взять Киев на содержание на многие годы вперед, причем речь о суммах ненамного меньше тех сотен миллиардов долларов, которые были выделены на него с 24 февраля 2022-го. И если формально большинство западных стран сохраняют свою позицию "Стоим вместе с Украиной до конца", то в реальности их консолидация трещит по швам, особенно при перспективе платить за Киев долгие годы. Внутренние американские дрязги, из-за которых во временный бюджет США не включена финансовая поддержка Украины, усиливают разброд и шатания. В общем, Ллойду Остину предстоит на этой неделе непростая работа на очередном заседании стран — доноров Киева. И анонсированный им по итогам вчерашнего визита новый пакет помощи в сто миллионов долларов делу не помогает: на фоне необходимых десятков миллиардов озвученная сумма свидетельствует, что США откровенно скребут по сусекам.В этой не слишком оптимистичной конструкции нельзя недооценивать еще один важный проблемный фактор — сам Киев. Украинские элиты прекрасно отдают себе отчет, что их короткий "золотой век" уходит и шансы на его возвращение стремятся к нулю. Они знают, что война против России проиграна, что мир от Украины устал и скоро окончательно потеряет к ней интерес, что денежный поток, обрушившийся на них в последние полтора года, иссякает, а значит, пришло время для новых авантюр и махинаций.Можно не сомневаться, что под многочисленными слухами о резко обострившейся подковерной борьбе в Киеве скрывается зерно правды. Украинские элиты никогда не были безвольными марионетками в руках геополитического патрона, кем бы тот ни был: они всегда играют свою собственную (глупую, близорукую, но собственную) игру, нередко действуя поперек "вышестоящей инстанции" и вредя ей. Запад многократно убедился в этом на собственной шкуре: недавнее заявление Зеленского об отмене выборов можно считать типичной иллюстрацией.В нынешней ситуации киевский истеблишмент во всем его многообразии, без сомнения, уже запустил бурные интриги и закулисные игры, и можно только догадываться, к какому результату те способны привести — вплоть до самых фантасмагорических.И для Вашингтона возникает проблема.Это в старые, однополярные времена для Соединенных Штатов были неважны мелкие интриги у одного из вассалов: возникающие проблемы решались быстро и эффективно, а для американской публики и вовсе не имело значения, что там происходит на другом конце света. Теперь все иначе. Прямо сейчас рейтинг действующего президента валится стремительным домкратом из-за военной операции Израиля, которую Белый дом вынужден поддерживать, а принудить Биньямина Нетаньяху, чтобы тот поумерил безжалостность ЦАХАЛ, не получается, потому что у израильского премьер-министра собственное политическое выживание на кону и он игнорирует пожелания Вашингтона.В ситуации переключения внимания американцев на Ближний Восток резко возрастают шансы на то, что события в Киеве повернутся совсем не так, как им нужно, — и это станет еще одним гвоздем в крышку гроба предвыборной кампании демократов.Поэтому Штаты вынуждены в разгар кризиса в другом регионе отправлять в Киев вместо обычных эмиссаров средней руки руководителей Пентагона и ЦРУ — в надежде удержать украинские власти в узде, а ситуацию на Украине под контролем.Именно так умирает гегемония единственной сверхдержавы: она не летит с диким грохотом в тартарары, а просто постепенно рассыпается в руках и ускользает сквозь пальцы, как песок.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910665398.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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аналитика, киев, украина, сша, ллойд остин, уильям бернс, биньямин нетаньяху, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, евросоюз
Аналитика, Киев, Украина, США, Ллойд Остин, Уильям Бернс, Биньямин Нетаньяху, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Евросоюз

США страхуются от предательства Киева

© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XПрезидент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Вчера в Киев неожиданно прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Данный визит играет дополнительными гранями, если вспомнить, что на прошлой неделе точно так же внезапно там побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. И это в момент, когда самой горячей и больной темой для Вашингтона со всей очевидностью является палестино-израильский конфликт.
Казалось бы, Штатам просто не до Украины в настоящее время. Однако ж и главе Пентагона, и руководителю разведывательной службы США пришлось переключиться с ближневосточного аврала на Киев, а это означает только одно: события там развиваются как-то совсем нехорошо, раз американцам пришлось послать туда столь высокопоставленные фигуры.
Что именно идет не так, догадаться нетрудно: Запад созрел для признания факта, что украинская карта против России бита — во всяком случае, в нынешних раскладах — и необходимо изменение стратегии. А вот как именно ее менять — идут сейчас по обе стороны Атлантического океана ожесточенные споры.
Ошибочно считать, что Европа и Штаты стали трезво смотреть на ситуацию и готовы признать свое поражение в войне против нашей страны. Голоса, озвучивающие подобную точку зрения, там находятся в абсолютном меньшинстве и по существу маргинальны. Уверенность Запада в своем превосходстве непоколебима — по крайней мере на словах.
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев
Вчера, 17:59
Последние недели страницы ведущих мировых СМИ наводнили публикации, предлагающие свои пути выхода из сложившегося тупика. Несмотря на многочисленность и кажущееся разнообразие, на самом деле все озвучиваемые предложения очень похожи между собой. Они предполагают ту или иную заморозку конфликта, активное восстановление Украины (обычно с вхождением страны в ЕС и НАТО) — ну а дальше кто-то прозрачно намекает, а кто-то говорит прямо, что через несколько лет набравшийся сил Киев сделает новую попытку победить Россию в горячем конфликте.
Утопичность данных прожектов даже не в вопросе, согласится ли Москва. Важнее другое: все они предполагают, что Запад должен взять Киев на содержание на многие годы вперед, причем речь о суммах ненамного меньше тех сотен миллиардов долларов, которые были выделены на него с 24 февраля 2022-го. И если формально большинство западных стран сохраняют свою позицию "Стоим вместе с Украиной до конца", то в реальности их консолидация трещит по швам, особенно при перспективе платить за Киев долгие годы. Внутренние американские дрязги, из-за которых во временный бюджет США не включена финансовая поддержка Украины, усиливают разброд и шатания. В общем, Ллойду Остину предстоит на этой неделе непростая работа на очередном заседании стран — доноров Киева. И анонсированный им по итогам вчерашнего визита новый пакет помощи в сто миллионов долларов делу не помогает: на фоне необходимых десятков миллиардов озвученная сумма свидетельствует, что США откровенно скребут по сусекам.
В этой не слишком оптимистичной конструкции нельзя недооценивать еще один важный проблемный фактор — сам Киев. Украинские элиты прекрасно отдают себе отчет, что их короткий "золотой век" уходит и шансы на его возвращение стремятся к нулю. Они знают, что война против России проиграна, что мир от Украины устал и скоро окончательно потеряет к ней интерес, что денежный поток, обрушившийся на них в последние полтора года, иссякает, а значит, пришло время для новых авантюр и махинаций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине
Вчера, 19:57
Можно не сомневаться, что под многочисленными слухами о резко обострившейся подковерной борьбе в Киеве скрывается зерно правды. Украинские элиты никогда не были безвольными марионетками в руках геополитического патрона, кем бы тот ни был: они всегда играют свою собственную (глупую, близорукую, но собственную) игру, нередко действуя поперек "вышестоящей инстанции" и вредя ей. Запад многократно убедился в этом на собственной шкуре: недавнее заявление Зеленского об отмене выборов можно считать типичной иллюстрацией.
В нынешней ситуации киевский истеблишмент во всем его многообразии, без сомнения, уже запустил бурные интриги и закулисные игры, и можно только догадываться, к какому результату те способны привести — вплоть до самых фантасмагорических.
И для Вашингтона возникает проблема.
Это в старые, однополярные времена для Соединенных Штатов были неважны мелкие интриги у одного из вассалов: возникающие проблемы решались быстро и эффективно, а для американской публики и вовсе не имело значения, что там происходит на другом конце света. Теперь все иначе. Прямо сейчас рейтинг действующего президента валится стремительным домкратом из-за военной операции Израиля, которую Белый дом вынужден поддерживать, а принудить Биньямина Нетаньяху, чтобы тот поумерил безжалостность ЦАХАЛ, не получается, потому что у израильского премьер-министра собственное политическое выживание на кону и он игнорирует пожелания Вашингтона.
В ситуации переключения внимания американцев на Ближний Восток резко возрастают шансы на то, что события в Киеве повернутся совсем не так, как им нужно, — и это станет еще одним гвоздем в крышку гроба предвыборной кампании демократов.
Толпа с палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Мир не готов воевать с Западом — и это проблема для Вашингтона
15 ноября, 08:00
Поэтому Штаты вынуждены в разгар кризиса в другом регионе отправлять в Киев вместо обычных эмиссаров средней руки руководителей Пентагона и ЦРУ — в надежде удержать украинские власти в узде, а ситуацию на Украине под контролем.
Именно так умирает гегемония единственной сверхдержавы: она не летит с диким грохотом в тартарары, а просто постепенно рассыпается в руках и ускользает сквозь пальцы, как песок.
 
АналитикаКиевУкраинаСШАЛлойд ОстинУильям БернсБиньямин НетаньяхуЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
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