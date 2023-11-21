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КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете - РИА Новости, 21.11.2023
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20:30 21.11.2023 (обновлено: 20:37 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sputnik-1910915360.html
КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете
КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете - РИА Новости, 21.11.2023
КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете
КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько, передает южнокорейское... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:30
2023-11-21T20:37
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько, передает южнокорейское агентство Ренхап."КНДР заявляет, что успешно запустила спутник-шпион на новой ракете... КНДР заявляет, что в короткие сроки запустит еще несколько спутников-шпионов", - передает агентство.Ранее сообщалось, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22-55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации.Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. В настоящее время ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.Северная Корея сегодня предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 часов 22 ноября (18.00 21 ноября мск) по 00.00 часов 1 декабря (18.00 30 ноября мск). Таким образом, пуск был осуществлен на 1 час и 17 минут ранее объявленного времени.
https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html
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в мире, кндр (северная корея), оон
В мире, КНДР (Северная Корея), ООН
КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете

Ренхап: КНДР заявила, что успешно запустила спутник-шпион на новой ракете

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько, передает южнокорейское агентство Ренхап.
"КНДР заявляет, что успешно запустила спутник-шпион на новой ракете... КНДР заявляет, что в короткие сроки запустит еще несколько спутников-шпионов", - передает агентство.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22-55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации.
Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. В настоящее время ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.
Северная Корея сегодня предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 часов 22 ноября (18.00 21 ноября мск) по 00.00 часов 1 декабря (18.00 30 ноября мск). Таким образом, пуск был осуществлен на 1 час и 17 минут ранее объявленного времени.
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