https://ria.ru/20231121/sputnik-1910915360.html

КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете

КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете - РИА Новости, 21.11.2023

КНДР заявила об успешном запуске разведывательного спутника на новой ракете

КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько, передает южнокорейское... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:30

2023-11-21T20:30

2023-11-21T20:37

в мире

кндр (северная корея)

оон

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. КНДР заявила, что успешно запустила разведывательный спутник на новой ракете, в короткие сроки собирается запустить еще несколько, передает южнокорейское агентство Ренхап."КНДР заявляет, что успешно запустила спутник-шпион на новой ракете... КНДР заявляет, что в короткие сроки запустит еще несколько спутников-шпионов", - передает агентство.Ранее сообщалось, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22.43 (16.43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. Затем минобороны Японии сообщило, что выпущенная Северной Кореей ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22-55 (16.55 мск), было снято предупреждение об эвакуации.Япония заявила Северной Корее протест и в самых жестких выражениях осудила ракетный пуск как нарушающий резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее использование баллистических технологий. В настоящее время ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.Северная Корея сегодня предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 часов 22 ноября (18.00 21 ноября мск) по 00.00 часов 1 декабря (18.00 30 ноября мск). Таким образом, пуск был осуществлен на 1 час и 17 минут ранее объявленного времени.

https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея), оон